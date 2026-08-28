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Seniors 2027 de Happy New Dawn celebran a lo grande el inicio de clases

Desde muy temprano, los estudiantes se reunieron con sus seres queridos para dar inicio a una alegre caravana y celebrar así el comienzo de un nuevo año escolar

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 07:08 -
  • Daniela Ramos
Seniors 2027 de Happy New Dawn celebran a lo grande el inicio de clases

Los chicos lucieron prendas al estilo de los boxeadores.

 Fotos: Moisés Valenzuela

San Pedro Sula. Una verdadera fiesta vivieron los 34 seniors de la promoción 2027 de Happy New Dawn Bilingual School and Institute durante su regreso a clases.

Tal como se ha convertido en una tradición en diferentes instituciones privadas de la ciudad, los jóvenes se reunieron muy temprano en el restaurante Denny’s del bulevar Morazán para disfrutar de un desayuno junto a sus compañeros, amigos y padres.

Más tarde, aprovecharon el lugar para tomarse varias fotografías del recuerdo junto a sus seres queridos y posar frente a los vehículos de sus padres, que habían sido coloridamente decorados para la ocasión.

La algarabía no podía faltar en la bienvenida de los Seniors 2027.

La algarabía no podía faltar en la bienvenida de los Seniors 2027.

 (Fotos: Moisés Valenzuela)

Una vez que el reloj marcó las 7:15 a. m., los jóvenes y sus familiares partieron en una colorida caravana que recorrió las calles de la avenida Circunvalación y luego el bulevar del Norte, hasta llegar a la escuela, ubicada en la colonia Los Álamos.

Allí los esperaban sus maestros y los alumnos más pequeños para recibirlos con júbilo y cariño. Los seniors ingresaron a la institución en diferentes vehículos adornados con globos y pancartas, mientras ellos iban saltando y cantando.

Luego subieron a un escenario decorado especialmente para ellos, donde ofrecieron un espectáculo de baile que arrancó los aplausos y las ovaciones de los presentes.

El alumno Daniel Aguilar posa junto a sus padres y hermano.

El alumno Daniel Aguilar posa junto a sus padres y hermano.

 (Fotos: Moisés Valenzuela)

Una vez concluido el show, participaron en otra sesión de fotografías, esta vez junto a sus padres, maestros y otros miembros de la comunidad educativa.

Al concluir el programa, retornaron a sus aulas para iniciar un nuevo período lleno de sueños y metas.

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Daniela Ramos
Daniela Ramos
daniela.ramos@laprensa.hn

Periodista multimedia, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Con experiencia en periodismo de entretenimiento.

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