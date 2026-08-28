Seniors 2027 de Happy New Dawn celebran a lo grande el inicio de clases

San Pedro Sula. Una verdadera fiesta vivieron los 34 seniors de la promoción 2027 de Happy New Dawn Bilingual School and Institute durante su regreso a clases.

Tal como se ha convertido en una tradición en diferentes instituciones privadas de la ciudad, los jóvenes se reunieron muy temprano en el restaurante Denny’s del bulevar Morazán para disfrutar de un desayuno junto a sus compañeros, amigos y padres.

Más tarde, aprovecharon el lugar para tomarse varias fotografías del recuerdo junto a sus seres queridos y posar frente a los vehículos de sus padres, que habían sido coloridamente decorados para la ocasión.