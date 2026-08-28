Seniors 2027 de Happy New Dawn celebran a lo grande el inicio de clases

San Pedro Sula. Una verdadera fiesta vivieron los 34 seniors de la promoción 2027 de Happy New Dawn Bilingual School and Institute durante su regreso a clases.
Tal como se ha convertido en una tradición en diferentes instituciones privadas de la ciudad, los jóvenes se reunieron muy temprano en el restaurante Denny’s del bulevar Morazán para disfrutar de un desayuno junto a sus compañeros, amigos y padres.
Más tarde, aprovecharon el lugar para tomarse varias fotografías del recuerdo junto a sus seres queridos y posar frente a los vehículos de sus padres, que habían sido coloridamente decorados para la ocasión.
Una vez que el reloj marcó las 7:15 a. m., los jóvenes y sus familiares partieron en una colorida caravana que recorrió las calles de la avenida Circunvalación y luego el bulevar del Norte, hasta llegar a la escuela, ubicada en la colonia Los Álamos.
Allí los esperaban sus maestros y los alumnos más pequeños para recibirlos con júbilo y cariño. Los seniors ingresaron a la institución en diferentes vehículos adornados con globos y pancartas, mientras ellos iban saltando y cantando.
Luego subieron a un escenario decorado especialmente para ellos, donde ofrecieron un espectáculo de baile que arrancó los aplausos y las ovaciones de los presentes.
Una vez concluido el show, participaron en otra sesión de fotografías, esta vez junto a sus padres, maestros y otros miembros de la comunidad educativa.
Al concluir el programa, retornaron a sus aulas para iniciar un nuevo período lleno de sueños y metas.