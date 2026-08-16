Pacer une fútbol, redes y talento catracho con su nueva colección "11TTKS"

La influencia que los creadores de contenido han construido en las plataformas digitales dio un nuevo salto en Honduras. Industrias Pacer presentó "11TTKS x Pacer", una colección que reúne a 11 de los tiktokers y creadores más populares del país en una propuesta que conecta el fútbol, la cultura digital y el orgullo de ser catracho.
El lanzamiento tuvo lugar en el primer piso de Mall Multiplaza de San Pedro Sula, donde cientos de personas se dieron cita para conocer la nueva colección y acompañar a los protagonistas de la campaña. Al evento también llegaron otros creadores de contenido invitados especialmente para disfrutar de la presentación y compartir con sus colegas.
El lanzamiento se convirtió en una celebración que reunió a seguidores de los creadores, amantes del fútbol y público interesado en las nuevas tendencias. La propuesta busca ir más allá de una camiseta y convertir la colaboración en un punto de encuentro entre las comunidades digitales y la identidad hondureña.
La jornada comenzó con el "Bonito show" de Los Hijos de Morazán, quienes pusieron a participar al público mediante diferentes dinámicas. Durante su presentación también entregaron premios, entre ellos vales de consumo y camisetas pertenecientes a la nueva colección, mientras mantenían su característica interacción con los asistentes.
La música también tuvo un papel destacado durante la actividad. El artista hondureño Fresh Bodden subió al escenario para interpretar algunos de sus temas más conocidos, entre ellos "La Sillita", "KERRIKO", "LAS XII", "Las Gyales", "De Esquina en Esquina" y "Top Siders", elevando el ambiente previo al momento central de la presentación.
Entonces llegó uno de los momentos más esperados de la jornada. Los 11 creadores que forman parte de la colaboración fueron llamados individualmente al escenario por Los Hijos de Morazán, mientras el público respondía con aplausos y gritos a la aparición de cada uno de los protagonistas de "11TTKS".
La colección reúne a Shin Fujiyama, La Bicha Catracha, Barbarito, El Riñón, Supremo, La More, Caracolito, Chauder Morazán, Davis Flow, Lipstickfables y Los Hijos de Morazán, quienes se convierten así en los rostros de esta nueva propuesta de Pacer.
El diseño fue desarrollado en cuatro colores: blanco, negro, kalua y rosa, con opciones para diferentes edades y estilos. Para jóvenes están disponibles las tallas 10, 12 y 14, mientras que la línea para adultos comprende desde XS hasta 2XL.
La apuesta de Pacer también refleja el peso que ha adquirido la creación de contenido dentro de la cultura popular hondureña. Los 11 protagonistas cuentan con comunidades digitales propias y, desde diferentes estilos y plataformas, han conseguido conectar con miles de seguidores dentro y fuera del país.
Con "11TTKS", la marca convierte esa influencia en una experiencia que trascienda las redes sociales. La colección utiliza el fútbol como uno de los elementos de conexión más reconocibles entre los hondureños y lo combina con la creatividad de quienes diariamente generan contenido para nuevas audiencias.
El lanzamiento de Industrias Pacer fue con la intención de desarrollar propuestas vinculadas con el talento nacional y las nuevas generaciones. La camiseta ya está disponible en todas las tiendas de esta reconocida marca hondureña.
En el cierre del evento, los creadores digitales compartieron un ameno momento con los asistentes, en el cual se tomaron fotografías y plasmaron con un abrazo el cariño y la admiración construida en sus comunidades.
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