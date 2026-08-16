Pacer une fútbol, redes y talento catracho con su nueva colección "11TTKS"

San Pedro Sula, Honduras.

La influencia que los creadores de contenido han construido en las plataformas digitales dio un nuevo salto en Honduras. Industrias Pacer presentó "11TTKS x Pacer", una colección que reúne a 11 de los tiktokers y creadores más populares del país en una propuesta que conecta el fútbol, la cultura digital y el orgullo de ser catracho.

El lanzamiento tuvo lugar en el primer piso de Mall Multiplaza de San Pedro Sula, donde cientos de personas se dieron cita para conocer la nueva colección y acompañar a los protagonistas de la campaña. Al evento también llegaron otros creadores de contenido invitados especialmente para disfrutar de la presentación y compartir con sus colegas.

El lanzamiento se convirtió en una celebración que reunió a seguidores de los creadores, amantes del fútbol y público interesado en las nuevas tendencias. La propuesta busca ir más allá de una camiseta y convertir la colaboración en un punto de encuentro entre las comunidades digitales y la identidad hondureña.

La jornada comenzó con el "Bonito show" de Los Hijos de Morazán, quienes pusieron a participar al público mediante diferentes dinámicas. Durante su presentación también entregaron premios, entre ellos vales de consumo y camisetas pertenecientes a la nueva colección, mientras mantenían su característica interacción con los asistentes.

La música también tuvo un papel destacado durante la actividad. El artista hondureño Fresh Bodden subió al escenario para interpretar algunos de sus temas más conocidos, entre ellos "La Sillita", "KERRIKO", "LAS XII", "Las Gyales", "De Esquina en Esquina" y "Top Siders", elevando el ambiente previo al momento central de la presentación.