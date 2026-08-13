La UPNFM de SPS celebra sus 45 años con una noche de talento y belleza

La belleza, el talento y el orgullo universitario se hicieron presentes en el Polideportivo del Centro Regional de San Pedro Sula (CURSPS) de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), donde 14 jóvenes participaron en la elección de la Señorita Aniversario, como parte de las celebraciones por los 45 años de trayectoria de la institución.
La velada estuvo marcada por la energía de las barras de las diferentes carreras, que desde el inicio llenaron el recinto con globos, bombos, pitos y cánticos para respaldar a sus representantes. Más que una competencia, el encuentro se convirtió en una muestra de identidad, compañerismo y sentido de pertenencia.
La gran triunfadora de la noche fue Sharon Barahona, representante de la carrera de Turismo y Hostelería, quien conquistó el primer lugar y recibió la corona de Señorita Aniversario del CURSPS. El segundo puesto correspondió a Dulce Espaillat, de Educación Artística, mientras que Angie Enamorado, representante de Letras Inglés, obtuvo el tercer lugar.
Las otras concursantes fueron: Daisy Mendieta de Educación Básica, Cesia Canales de Orientación y Consejería Educativa, Catherine Callizo de Ciencias Sociales; Fátima Garay de Ciencias Naturales, Sharon Barahona de Turismo y Hostelería, Dulce Espaillat de Educación Artística; María José Azucena de Educación Técnica Industrial, Luisa Fernanda García de Educación Especial, Michelle Barrientos de Letras Español; Melody Villeda de Educación Comercial, Lizzy González de Educación Prebásica, Dilia Murillo de Matemáticas, Angie Enamorado de Letras Inglés y Besy Barahona de Educación Física.
Las 14 participantes demostraron su preparación desde la primera salida al escenario, cuando aparecieron luciendo indumentaria deportiva inspirada en selecciones de fútbol. La presentación estuvo acompañada por una coreografía, en la que las estudiantes proyectaron dinamismo, entusiasmo y, sobre todo, la unión entre las distintas carreras universitarias.
Posteriormente, las jóvenes sorprendieron con una pasarela de trajes alusivos a sus respectivas carreras. Las vestimentas, elaboradas a mano, incorporaron detalles relacionados con cada área académica y fueron resultado del trabajo y la creatividad de las propias participantes y sus compañeros.
Durante esta etapa, cada candidata tuvo la oportunidad de explicar el significado de su atuendo y destacar los valores que representa la carrera que cursa. De esta manera, la actividad combinó la belleza y la expresión artística con un reconocimiento al compromiso de las estudiantes que se preparan para convertirse en profesionales.
La competencia continuó con la esperada pasarela de gala, en la que predominaron los vestidos de tonos brillantes, diferentes cortes y diseños que resaltaron la personalidad de cada concursante. La tensión aumentó a medida que se acercaba el momento de conocer el veredicto final.
Uno de los momentos decisivos llegó con la ronda de preguntas, en la que las 14 participantes debieron responder interrogantes elegidas al azar. La dinámica puso a prueba su oratoria, capacidad de razonamiento y seguridad frente al público, convirtiéndose en uno de los principales retos de la noche.
El jurado estuvo integrado, entre otras personalidades, por el reconocido periodista Arnulfo Aguilar y la comunicadora social Thania López. Después de escuchar las respuestas y valorar el desempeño de las concursantes durante las diferentes etapas, los jueces deliberaron para definir a las tres estudiantes que ocuparían el podio.
Mientras se conocían los resultados, las barras mantuvieron la emoción en el recinto y respaldaron con entusiasmo a sus respectivas representantes. Los gritos, aplausos y cánticos reflejaron la expectativa de una jornada en la que cada carrera buscó acompañar a su candidata hasta el último momento.
Finalmente, la coronación de Sharon Barahona, seguida por Dulce Espaillat y Angie Enamorado, puso el broche de oro a una celebración que trascendió la competencia. La elección de Señorita Aniversario es una de las actividades con las que el CURSPS conmemora sus 45 años de servicio a la sociedad hondureña.