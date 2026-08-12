Dos músicos nominados al Grammy deleitan con música culta en SPS

La música académica internacional encontró un nuevo punto de encuentro en San Pedro Sula con la realización del Primer Festival Internacional Victoriano López, una iniciativa de la Fundación Filarmónica de SPS que reunió a destacados músicos hondureños y extranjeros en una celebración dedicada al arte, la formación y el intercambio cultural.
El encuentro tuvo como invitados especiales a los reconocidos músicos brasileños Marcos Machado, contrabajista y pedagogo, y Ney Fialkow, pianista, solista y docente universitario, quienes llegaron a Honduras para compartir su experiencia con estudiantes y artistas, además de formar parte del concierto de gala junto a la Orquesta Sinfónica Victoriano López.
La programación comenzó con actividades académicas que permitieron a estudiantes, docentes y músicos hondureños acercarse a dos figuras de amplia trayectoria internacional. Las jornadas estuvieron enfocadas en el aprendizaje, el intercambio de conocimientos y las experiencias que ambos maestros han acumulado durante décadas frente a escenarios y aulas de diferentes países.
Machado, profesor de contrabajo en la Universidad del Sur de Mississippi y autor del método "Tao of Bass", cuenta con una destacada trayectoria como intérprete, docente y músico de cámara. Su carrera también incluye participaciones con el ensamble Conspirare, cuyas producciones recibieron nominaciones a los Premios Grammy en distintas categorías de música clásica.
Por su parte, Fialkow es profesor titular de piano en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul y ha desarrollado una reconocida carrera como solista y músico de cámara. Su producción discográfica también ha alcanzado importantes distinciones y nominaciones, entre ellas la obtenida por el álbum dedicado a las obras para violonchelo y piano de Claudio Santoro en los Latin Grammy de 2021.
El momento central del festival llegó con el concierto de gala celebrado en la Sala de Conciertos Tutto Diffent, donde Machado y Fialkow compartieron escenario con la Orquesta Sinfónica Victoriano López, bajo la dirección artística del maestro Jorge L. Banegas. La presentación permitió al público sampedrano disfrutar de una propuesta que fusionó el talento de los intérpretes nacionales con la experiencia de los invitados internacionales.
Más allá del concierto, la primera edición del festival dejó como resultado un espacio de encuentro entre generaciones y distintas experiencias musicales. La presencia de los maestros brasileños permitió a los participantes conocer otras perspectivas sobre la interpretación, la enseñanza y la carrera profesional dentro de la música académica.
Cristina Mejía Ulloa, directora ejecutiva de la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula, destacó antes del encuentro que uno de los principales propósitos de la iniciativa era acercar a los estudiantes hondureños a experiencias que normalmente encontrarían en grandes centros musicales internacionales. “Nuestro objetivo es que Honduras sea un punto de encuentro para grandes artistas del mundo y, al mismo tiempo, que nuestros estudiantes tengan acceso a experiencias formativas que normalmente solo encontrarían en importantes centros musicales internacionales”, afirmó.
La realización del festival también representa una apuesta por ampliar la oferta cultural de San Pedro Sula y consolidar a la ciudad como un espacio capaz de recibir propuestas artísticas de alcance internacional. La iniciativa busca, además, fortalecer el trabajo de formación que durante décadas ha desarrollado la Escuela de Música Victoriano López.
Para la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula, esta primera edición marca el comienzo de un proyecto con aspiraciones de continuidad. El objetivo es que el festival pueda convertirse en una plataforma permanente para el intercambio entre músicos hondureños y artistas de otras partes del mundo, al tiempo que ofrece nuevas oportunidades de aprendizaje para las futuras generaciones.