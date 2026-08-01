Calio Alonso cautiva SPS con una gala benéfica a favor de los adultos mayores

San Pedro Sula, Honduras

El evento fue presentado por el Centro Cultural de España en Tegucigalpa y el Consulado Honorario de España , con el patrocinio de Grupo Elcatex y Diario LA PRENSA. Además de ofrecer una experiencia artística de primer nivel, la gala tuvo un importante propósito solidario: recaudar fondos para el Banco Nacional de Pañales Desechables de la Asociación Rodríguez de Vera, organización dedicada a mejorar la calidad de vida de adultos mayores en condición de vulnerabilidad.

La música se convirtió en un puente entre la cultura y la solidaridad durante la Gala "Arrebato: Un viaje al piano" , una elegante velada benéfica que reunió a distinguidas personalidades de la sociedad sampedrana en el salón Nazareth del Club Hondureño Árabe . El protagonista de la noche fue el reconocido pianista, director de orquesta y gestor cultural español Calio Alonso , quien cautivó al público con un recital que recorrió la riqueza musical de Iberoamérica y España.

Desde el inicio de la velada, el ambiente estuvo marcado por la elegancia y el compromiso social. Invitados especiales, representantes del sector empresarial, diplomático y cultural respondieron al llamado para respaldar una iniciativa que demuestra cómo el arte puede convertirse en un instrumento de transformación y ayuda para quienes más lo necesitan.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Waldina Bográn, vicepresidenta de la Asociación Rodríguez de Vera, quien agradeció el respaldo de los asistentes y destacó la importancia de continuar fortaleciendo los programas que la institución desarrolla en favor de los adultos mayores, especialmente a través del Banco Nacional de Pañales Desechables.

Posteriormente, María Isabel Rodríguez de Vera, cónsul honoraria de España en San Pedro Sula y presidenta de la asociación, ofreció una reseña sobre la trayectoria de Calio Alonso y expresó su agradecimiento a las instituciones y empresas que hicieron posible la realización de esta gala, resaltando el compromiso del Centro Cultural de España en Tegucigalpa, el Consulado Honorario de España, Grupo Elcatex y Diario LA PRENSA.

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El recital permitió al público disfrutar de una propuesta musical cargada de sensibilidad y virtuosismo. Con una impecable interpretación al piano, Calio Alonso condujo a los asistentes por un recorrido sonoro que evocó las raíces musicales iberoamericanas, confirmando por qué es considerado una de las figuras más destacadas de la gestión musical española contemporánea.

Nacido en Baza, Granada, en 1985, Alonso ha desarrollado una sólida trayectoria internacional como pianista y gestor cultural. Actualmente se desempeña como director artístico de la Ópera Nacional y Compañía Lírica de Costa Rica, labor que combina con recitales y colaboraciones junto a reconocidos artistas en diferentes escenarios del mundo.

Su formación académica incluye estudios superiores de piano en el Conservatorio del Liceo de Barcelona, una licenciatura y un máster en Bellas Artes por la Universidad de Granada, especializaciones en la Hochschule für Musik "Franz Liszt" de Weimar, Alemania, así como un máster en Gestión de Empresas e Instituciones Culturales por la Universidad de Barcelona, preparación que respalda una carrera artística de prestigio internacional.