"Maridaje de Letras, Vinos y Tapas": una velada de cultura, elegancia y solidaridad

La literatura, el buen vino y la gastronomía fueron los elementos perfectos en una velada donde las palabras también se transformaron en un acto de solidaridad.

El evento "Maridaje de Letras, Vinos y Tapas" reunió a amantes de la cultura y la buena mesa con un objetivo que trasciende el placer de los sentidos: apoyar a la Asociación Rodríguez de Vera – Adulto Mayor, impulsando su Programa Banco Nacional de Pañales Desechables, una iniciativa que dignifica la vida de cientos de personas de la tercera edad.

La cita fue el martes 28 de julio a partir de las 6:00 p.m. en Atípico Restaurante, en San Pedro Sula. Los asistentes disfrutaron de una experiencia cuidadosamente diseñada para combinar la riqueza de la literatura con el sabor de una selección de vinos y tapas, en un ambiente pensado para celebrar el arte y la generosidad.

El momento más especial fue la presentación de los libros "Estampas Agrestes" y "Tuit Poética", del escritor hondureño Fausto Leonardo Henríquez, quien compartió con el público una muestra de su obra en una tertulia literaria que despertó emociones, reflexiones y conversaciones en torno al poder de las palabras.