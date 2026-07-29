"Maridaje de Letras, Vinos y Tapas": una velada de cultura, elegancia y solidaridad

La literatura, el buen vino y la gastronomía fueron los elementos perfectos en una velada donde las palabras también se transformaron en un acto de solidaridad.
El evento "Maridaje de Letras, Vinos y Tapas" reunió a amantes de la cultura y la buena mesa con un objetivo que trasciende el placer de los sentidos: apoyar a la Asociación Rodríguez de Vera – Adulto Mayor, impulsando su Programa Banco Nacional de Pañales Desechables, una iniciativa que dignifica la vida de cientos de personas de la tercera edad.
La cita fue el martes 28 de julio a partir de las 6:00 p.m. en Atípico Restaurante, en San Pedro Sula. Los asistentes disfrutaron de una experiencia cuidadosamente diseñada para combinar la riqueza de la literatura con el sabor de una selección de vinos y tapas, en un ambiente pensado para celebrar el arte y la generosidad.
El momento más especial fue la presentación de los libros "Estampas Agrestes" y "Tuit Poética", del escritor hondureño Fausto Leonardo Henríquez, quien compartió con el público una muestra de su obra en una tertulia literaria que despertó emociones, reflexiones y conversaciones en torno al poder de las palabras.
Una iniciativa noble
La presidenta de la Asociación Rodríguez de Vera y cónsul honoraria de España en San Pedro Sula, María Isabel Rodríguez, explicó que la organización, sin fines de lucro, fue creada por la familia Rodríguez de Vera con el propósito de transformar las bendiciones recibidas en acciones concretas de servicio.
La iniciativa tomó fuerza tras el impacto de las tormentas Eta e Iota, cuando la familia decidió formalizar su labor en favor de la población adulta mayor.
Aunque en sus inicios brindaban alimentos e insumos de diferentes tipos, con el paso del tiempo descubrieron que existía un vacío en la atención a los ancianos: la falta de pañales desechables.
"El pañal desechable, para el adulto mayor, además de darle dignidad a nuestras personas de la tercera y cuarta edad, facilita su cuidado, evita enfermedades y mejora su calidad de vida", expresó Rodríguez durante la presentación del evento.
Gracias a actividades como este maridaje cultural, la asociación logra abastecer hogares como María Nazareth, San Vicente de Paúl, Nuestra Señora de Guadalupe y Latina, contribuyendo a que sus residentes reciban un cuidado más digno y seguro.
El anhelo de la organización es ampliar ese alcance para beneficiar a más centros de atención en todo el país, por lo que se planea seguir realizando actividades que permitan alcanzar el objetivo.
Más que una presentación de libros o una experiencia gastronómica, "Maridaje de Letras, Vinos y Tapas" representa la certeza de que el arte también puede convertirse en una herramienta para transformar vidas.
Cada asistente fue parte de una noche donde la cultura alimentó el espíritu, mientras la solidaridad se convirtió en esperanza y bienestar para quienes más lo necesitan.