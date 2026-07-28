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Exposición artística y concierto de jazz cautivan al público en la Alianza Francesa

La Alianza Francesa abrió sus puertas a una de las actividades más destacadas del Festival Internacional de Música, una velada que reunió arte visual, jazz y gastronomía en un ambiente que celebró la creatividad y el intercambio cultural

Exposición artística y concierto de jazz cautivan al público en la Alianza Francesa

Músicos de Jazz Guitar Trio, que deleitaron a los presentes con varias piezas musicales.

Fotos: Cortesía Juan Manuel Rodríguez
San Pedro Sula, Honduras

La Alianza Francesa se transformó en el escenario de una de las actividades más destacadas del Festival Internacional de Música al albergar una velada que reunió arte visual, jazz y convivencia cultural en una experiencia que cautivó a decenas de asistentes.

El emblemático recinto cultural abrió sus puertas a artistas, músicos y amantes del arte en una jornada donde la creatividad y la sensibilidad fueron las protagonistas, consolidando al festival como un espacio de encuentro para las distintas expresiones artísticas.

La exposición pictórica fue realizada por artistas nacionales, que sobresalen por sus diferentes técnicas y originalidad.

La exposición pictórica fue realizada por artistas nacionales, que sobresalen por sus diferentes técnicas y originalidad.

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Como parte de la programación, el público recorrió una exposición que reunió las obras de Marco Rietti, Suyapa Monterroso, Lety Morales, Antonio Vinciguerra, Roberto Ventura y Mayra Casiano, reconocidos por la calidad y personalidad de sus propuestas creativas.

Cada artista presentó una selección de piezas que permitió apreciar diferentes estilos, técnicas y perspectivas del arte contemporáneo, ofreciendo a los visitantes una experiencia visual que invitó a la reflexión y al diálogo entre la obra y el espectador.

La muestra puso de manifiesto la riqueza del talento artístico y reafirmó el papel del arte como un lenguaje universal capaz de despertar emociones, generar nuevas miradas y fortalecer los vínculos entre la cultura y la sociedad.

Tras el recorrido por la galería, la noche continuó con un concierto de jazz protagonizado por el Jazz Guitar Trío, integrado por los maestros Santos Valladares, director de la agrupación, Norman Robles y Diego Enamorado.

Con interpretaciones llenas de precisión, sensibilidad y elegancia, el ensamble ofreció un repertorio que conquistó al público y creó una atmósfera íntima, donde cada composición permitió disfrutar de la riqueza sonora y la improvisación característica del género.

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Exposición artística y concierto de jazz cautivan al público en la Alianza Francesa

La experiencia cultural se complementó con una degustación de vino y queso, cortesía de Asi Network, detalle que propició un espacio de convivencia entre artistas, músicos e invitados, enriqueciendo aún más la propuesta de la velada.

La combinación de artes plásticas, música en vivo y gastronomía convirtió la jornada en uno de los momentos más representativos del Festival Internacional de Música, esto reflejó el compromiso de sus organizadores por promover actividades que acerquen la cultura a la comunidad.

Al cierre del evento, los organizadores agradecieron a la Alianza Francesa por convertirse en anfitriona de esta celebración artística, así como a los expositores, músicos, patrocinadores y asistentes, cuyo respaldo hizo posible el éxito de la actividad.

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Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

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