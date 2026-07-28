Exposición artística y concierto de jazz cautivan al público en la Alianza Francesa

San Pedro Sula, Honduras

La Alianza Francesa se transformó en el escenario de una de las actividades más destacadas del Festival Internacional de Música al albergar una velada que reunió arte visual, jazz y convivencia cultural en una experiencia que cautivó a decenas de asistentes. El emblemático recinto cultural abrió sus puertas a artistas, músicos y amantes del arte en una jornada donde la creatividad y la sensibilidad fueron las protagonistas, consolidando al festival como un espacio de encuentro para las distintas expresiones artísticas.

Como parte de la programación, el público recorrió una exposición que reunió las obras de Marco Rietti, Suyapa Monterroso, Lety Morales, Antonio Vinciguerra, Roberto Ventura y Mayra Casiano, reconocidos por la calidad y personalidad de sus propuestas creativas. Cada artista presentó una selección de piezas que permitió apreciar diferentes estilos, técnicas y perspectivas del arte contemporáneo, ofreciendo a los visitantes una experiencia visual que invitó a la reflexión y al diálogo entre la obra y el espectador. La muestra puso de manifiesto la riqueza del talento artístico y reafirmó el papel del arte como un lenguaje universal capaz de despertar emociones, generar nuevas miradas y fortalecer los vínculos entre la cultura y la sociedad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras el recorrido por la galería, la noche continuó con un concierto de jazz protagonizado por el Jazz Guitar Trío, integrado por los maestros Santos Valladares, director de la agrupación, Norman Robles y Diego Enamorado. Con interpretaciones llenas de precisión, sensibilidad y elegancia, el ensamble ofreció un repertorio que conquistó al público y creó una atmósfera íntima, donde cada composición permitió disfrutar de la riqueza sonora y la improvisación característica del género.