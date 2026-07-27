Bailarinas de Academia Bellas Artes brillan en competencia internacional de danza en Estados Unidos

Orlando, Florida.

La Academia de Bellas Artes representó con orgullo a Honduras en la prestigiosa competencia internacional Shake the Ground, que se llevó a cabo en Orlando, Florida, donde 46 bailarinas demostraron su talento, disciplina y excelencia artística frente a academias de distintos países.

Las estudiantes participaron en los niveles Novice, Intermediate y Senior, compitiendo en las categorías Petite (5-7 años), Primary (8-10 años), Junior (11-14 años) y Senior (15-18 años), obteniendo importantes reconocimientos que consolidan el alto nivel de formación de la academia.

Entre los resultados más destacados sobresalen dos Primeros Lugares en la categoría Senior Top 5 con las coreografías “Piratas”, en ballet en puntas, y “Bohemian Rhapsody”, ballet, siendo esta última la única premiada en su categoría, un reconocimiento que resalta la calidad artística de la presentación.

Asimismo, la coreografía “Never Enough”, en la modalidad de lírico, obtuvo el Segundo Lugar, mientras que “Le Jazz Hot”, ballet en puntas para dúo/trío, alcanzó el Cuarto Lugar.

En Intermediate Junior Top 5, la coreografía “Step in Time” obtuvo el Segundo Lugar en Tap (Large Group), además de recibir dos importantes reconocimientos especiales: el “Crowd Pleaser Award”, otorgado a la presentación favorita del público, y el “Judge Award”, concedido por el panel de jueces por su destacada ejecución.