Bailarinas de Academia Bellas Artes brillan en competencia internacional de danza en Estados Unidos

La Academia de Bellas Artes representó con orgullo a Honduras en la prestigiosa competencia internacional Shake the Ground, que se llevó a cabo en Orlando, Florida, donde 46 bailarinas demostraron su talento, disciplina y excelencia artística frente a academias de distintos países.
Las estudiantes participaron en los niveles Novice, Intermediate y Senior, compitiendo en las categorías Petite (5-7 años), Primary (8-10 años), Junior (11-14 años) y Senior (15-18 años), obteniendo importantes reconocimientos que consolidan el alto nivel de formación de la academia.
Entre los resultados más destacados sobresalen dos Primeros Lugares en la categoría Senior Top 5 con las coreografías “Piratas”, en ballet en puntas, y “Bohemian Rhapsody”, ballet, siendo esta última la única premiada en su categoría, un reconocimiento que resalta la calidad artística de la presentación.
Asimismo, la coreografía “Never Enough”, en la modalidad de lírico, obtuvo el Segundo Lugar, mientras que “Le Jazz Hot”, ballet en puntas para dúo/trío, alcanzó el Cuarto Lugar.
En Intermediate Junior Top 5, la coreografía “Step in Time” obtuvo el Segundo Lugar en Tap (Large Group), además de recibir dos importantes reconocimientos especiales: el “Crowd Pleaser Award”, otorgado a la presentación favorita del público, y el “Judge Award”, concedido por el panel de jueces por su destacada ejecución.
En esta misma categoría, “Aldeanas” obtuvo el Quinto Lugar en Jazz (Large Group). En Novice Junior Top 5, “Parisienses” conquistó el Segundo Lugar en Ballet (Large Group).
Por su parte, en Novice Primary, “Toy Box Tappers” obtuvo el Tercer Lugar en Tap (Large Group), mientras que “Tea Party” logró ubicarse entre las mejores coreografías de la competencia al alcanzar el Noveno Lugar dentro del Top 15 en Ballet (Small Group).
Las más pequeñas también sobresalieron en Novice Petite Top 5, donde “Gitanas” obtuvo el Tercer Lugar en Flamenco (Large Group), mientras que “LED Ballerinas” y “Magicians” alcanzaron el Quinto Lugar en sus respectivas categorías.
Además, “Magicians” recibió el Premio Especial al Mejor Vestuario (Best Costume Award).
Más allá de los excelentes resultados competitivos, las bailarinas vivieron una experiencia de crecimiento profesional al participar en clases magistrales y talleres impartidos por destacados maestros internacionales, entre ellos docentes del Juilliard Conservatory, la Joffrey Ballet School, artistas del reconocido programa Dancing with the Stars y una integrante de las legendarias Rockettes de Nueva York.
Estos logros son fruto del compromiso de las estudiantes, del apoyo permanente de sus familias y del trabajo de las maestras Patricia Maldonado, Lida Zaldívar, Marcela Suazo, Kristel Elvir y Marian Laínez, y la dirección de Cecilia Lardizabal quienes, con dedicación y excelencia, continúan formando bailarinas capaces de competir al más alto nivel internacional.
La destacada participación de la Academia de Bellas Artes constituye un motivo de orgullo para Honduras y demuestra que el talento, la disciplina y la pasión por la danza permiten que las nuevas generaciones de artistas hondureñas brillen en los escenarios más importantes del mundo.
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