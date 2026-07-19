Daniel Ochoa y su aclamado show con varios clásicos de la música romántica

San Pedro Sula, Honduras.

Una vez más, el artista sampedrano Daniel Ochoa ofreció una velada musical inolvidable con el profesionalismo y talento que siempre le caracteriza.

Durante más de dos horas, el joven hondureño deleitó a la audiencia que se congregó en el salón Jerusalem del Club Hondureño Árabe para disfrutar de un show que fue un auténtico viaje al pasado, para recordar y corear algunos de los himnos románticos que han marcado la cultura musical latinoamericana.

Desde un popurrí del "Príncipe de la Canción", José José, hasta grandes éxitos de Cristian Castro, Alejandro Fernández o Roberto Carlos, el show denominado "Daniel Ochoa: capítulo 2", fue una presentación de lujo para un público bastante exigente.

Cada canción interpretada fue una entrega total en el escenario, un trabajo también en conjunto con los músicos, instrumentistas y las chicas del coro.

Y por supuesto, en una gala musical tan fina no pueden faltar los deliciosos bocadillos y bebidas para los invitados, quienes disfrutaron cada momento en dicho recinto.