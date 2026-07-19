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Daniel Ochoa y su aclamado show con varios clásicos de la música romántica

El concierto del artista hondureño se celebró en el salón Jerusalem del Club Hondureño Árabe.

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 17:50 -
  • Daniela Ramos
Daniel Ochoa y su aclamado show con varios clásicos de la música romántica

El artista sampedrano Daniel Ochoa hizo un homenaje a varios íconos de la música romántica.

Foto: Yoseph Amaya
San Pedro Sula, Honduras.

Una vez más, el artista sampedrano Daniel Ochoa ofreció una velada musical inolvidable con el profesionalismo y talento que siempre le caracteriza.

Durante más de dos horas, el joven hondureño deleitó a la audiencia que se congregó en el salón Jerusalem del Club Hondureño Árabe para disfrutar de un show que fue un auténtico viaje al pasado, para recordar y corear algunos de los himnos románticos que han marcado la cultura musical latinoamericana.

Desde un popurrí del "Príncipe de la Canción", José José, hasta grandes éxitos de Cristian Castro, Alejandro Fernández o Roberto Carlos, el show denominado "Daniel Ochoa: capítulo 2", fue una presentación de lujo para un público bastante exigente.

Cada canción interpretada fue una entrega total en el escenario, un trabajo también en conjunto con los músicos, instrumentistas y las chicas del coro.

Y por supuesto, en una gala musical tan fina no pueden faltar los deliciosos bocadillos y bebidas para los invitados, quienes disfrutaron cada momento en dicho recinto.

Mariel Pilar fue una de las artistas invitadas al show de Daniel Ochoa. Ambos interpretaron éxitos en inglés.

Mariel Pilar fue una de las artistas invitadas al show de Daniel Ochoa. Ambos interpretaron éxitos en inglés.

(Fotos: Yoseph Amaya)

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Daniela Ramos
Daniela Ramos
daniela.ramos@laprensa.hn

Periodista multimedia, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Con experiencia en periodismo de entretenimiento.

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