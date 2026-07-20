España ya está en casa tras conquistar el Mundial 2026: así fue su llegada

Madrid, España.

Con una hora y media de retraso sobre el horario inicialmente previsto, el avión de la selección española aterrizó a las 14:25 hora local en el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez, al que acudieron centenares de personas para ver de cerca a sus ídolos, aunque los jugadores no salieron por la zona de llegadas.

La selección española de fútbol, campeona del mundo tras vencer en la final a Argentina, llegó este lunes a Madrid tras conquistar su segunda 'estrella' para lucir el ansiado trofeo dorado que brindará a su afición, que esta tarde vivirá una fiesta en el centro de la capital con sus ídolos.

Tras aterrizar el avión, los primeros en aparecer por la escalerilla del Iberia A350 fueron el capitán Rodri Hernández, que, con camiseta roja y pantalón corto, brindó al cielo de Madrid el trofeo dorado, junto al seleccionador Luis de la Fuente, vestido de chándal, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzan, con traje y camisa blanca.

Todos ellos se mostraron felices al asomar por la escalerilla del avión, al igual que el resto de jugadores, cuerpo técnico y personal de la federación, a los que se vio con caras contentas pero también cansadas tras la celebración en Estados Unidos, motivo por el cuál se retrasó una hora la salida del vuelo hacia España.

En ese avión se pudo leer el rótulo 'Despega un equipo, vuela un país', lema con el que viajaron y regresaron de Estados Unidos, donde lograron la segunda 'estrella' mundial para España tras la conquistada en Sudáfrica 2010.

Los integrantes de la selección fueron recogidos a pie de pista por un autobús serigrafiado con las palabras 'Enhorabuena campeones', en el que se montaron rumbo a un hotel de Madrid, donde comerán y ultimarán los preparativos de una intensa jornada de recibimientos oficiales y festejos.

Las celebraciones oficiales comenzarán a las 17:30 horas (15:30 GMT), cuando La Roja será recibida por la Casa Real en La Zarzuela y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa para ser recibida por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, antes de iniciar sobre las 19:00 (17:00 horas GMT) el recorrido por el centro de Madrid en autobús descubierto.

La rúa recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración.