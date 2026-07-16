SPS se vestirá de tradición con “Una Noche Folclórica en la Ciudad de los Zorzales”

San Pedro Sula, Honduras

La danza, la música y las tradiciones centroamericanas serán las protagonistas de "Una Noche Folclórica en la Ciudad de los Zorzales", un espectáculo que reunirá a destacadas agrupaciones de Honduras y Costa Rica el próximo martes 21 de julio, a partir de las 7:00 de la noche, en el Centro Cultural Sampedrano. La actividad es organizada por Proyección Folclórica Herederos de Cicumba con el propósito de promover el folclore, fortalecer el intercambio cultural entre ambos países y ofrecer al público una experiencia que resalte la riqueza de las expresiones artísticas tradicionales de la región.

Además de celebrar la identidad cultural, el evento tiene un fin solidario, ya que los fondos recaudados mediante la venta de boletos contribuirán a cubrir los gastos de vestuario y utilidad que la agrupación requiere para el desarrollo de sus futuras presentaciones. La entrada tiene un valor de L285 y puede adquirirlas contactándose al número 8835-6122.

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La gala contará con la participación de reconocidas agrupaciones nacionales como Corporación Folclórica Usula, Ballet Folclórico Ópalo de Honduras, Grupo Folclórico Laureles del Valle y los anfitriones, Proyección Folclórica Herederos de Cicumba. Como invitados internacionales participará la agrupación costarricense Proyección Folclórica Inspiración Tica, que compartirá con el público hondureño una muestra de las danzas, costumbres y tradiciones más representativas de su país, fortaleciendo así los lazos culturales entre ambas naciones. En total, alrededor de 120 bailarines subirán al escenario para ofrecer un espectáculo de aproximadamente dos horas de duración, con presentaciones individuales de entre cinco y diez minutos que combinarán coloridos vestuarios, música tradicional, coreografías y manifestaciones culturales propias de cada agrupación.