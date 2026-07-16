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Argentina halló la botella de Pickford por si habían penales: así reaccionó Messi

El entrenador fue consultado sobre la clasificación de la Selección de España a la final del Mundial y ya palpita la Supercopa Honduras 2026,

Argentina halló la botella de Pickford por si habían penales: así reaccionó Messi

Tras la clasificación, parte de la plantilla encontró la botella de Pickford por si llegaban a los penales.
Estados Unidos.

La selección de Argentina firmó una remontada histórica frente a Inglaterra en Atlanta (2-1) y volverá a jugar la final del Mundial, en la que enfrentará a España este domingo en MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Sin embargo, una de las imágenes más curiosas de la clasificación de la Albiceleste tuvo como protagonista al arquero inglés Jordan Pickford.

En medio de las celebraciones, se produjo una escena inesperada. Los jugadores argentinos encontraron la botella de agua de Pickford, en la que el portero tenía pegada una nota con indicaciones para una eventual definición por penales.

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En las imágenes publicada por TyC Sports se aprecia cómo Nico González le muestra las anotaciones a Leo Messi. La expresión del capitán, sin no poder disimular su sonrisa, no tardó en viralizarse por las redes sociales y luego un preparador físico le muestra la botella con los apuntes a Enzo Fernández.

Más tarde, Luis Martín, otro asistente del técnico Lionel Scaloni, compartió en Instagram una imagen de la botella y no pudo evitar burlarse de los ingleses: "Lástima, no teníamos los mismos planes, che".

Entre las indicaciones figuraba una referencia específica para Messi: aunque es zurdo, Pickford debía lanzarse hacia su derecha en caso de enfrentar un cobro suyo. Incluso había instrucciones para Gerónimo Rulli, arquero suplente de la Albiceleste, en caso de que llegara a ejecutar un penal.

Una de las anotaciones que llamó la atención de los hinchas fue la de Enzo Fernández: en Inglaterra estimaban que iba a patear al medio. El mediocampista, cuando encontró el papel, se rió de inmediato.

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Redacción La Prensa
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