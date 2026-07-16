Argentina halló la botella de Pickford por si habían penales: así reaccionó Messi

Estados Unidos.

La selección de Argentina firmó una remontada histórica frente a Inglaterra en Atlanta (2-1) y volverá a jugar la final del Mundial, en la que enfrentará a España este domingo en MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Sin embargo, una de las imágenes más curiosas de la clasificación de la Albiceleste tuvo como protagonista al arquero inglés Jordan Pickford.

En medio de las celebraciones, se produjo una escena inesperada. Los jugadores argentinos encontraron la botella de agua de Pickford, en la que el portero tenía pegada una nota con indicaciones para una eventual definición por penales.