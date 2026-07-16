"Te protegeré con mi vida": publicación de Bianca cinco días antes de ser asesinada en la Planeta

Una mujer fue encontrada sin vida la mañana de este jueves 16 de julio dentro de su vivienda, ubicada en la colonia Planeta, en el municipio de La Lima, departamento de Cortés.
La víctima fue identificada como Bianca Ninoska García, cuya muerte ha causado consternación entre familiares, vecinos y habitantes de La Planeta.
De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo ocurrió en una vivienda de color gris situada en la referida colonia.
Según los primeros reportes, la mujer se encontraba junto a sus cuatro hijos, entre ellos un bebé, cuando presuntamente fue atacada durante la madrugada.
Las autoridades manejan como principal hipótesis que el crimen habría sido cometido por su pareja sentimental, quien posteriormente huyó del lugar.
Tras conocerse la noticia, familiares de Bianca Ninoska García llegaron hasta la vivienda para reconocer el cuerpo.
Elementos de la Policía Nacional se desplazaron a la escena para acordonar el área y recopilar las primeras pesquisas del caso.
Las autoridades iniciaron con las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con el paradero del principal sospechoso.
De manera preliminar, se presume que la mujer habría muerto por estrangulamiento, aunque esta versión deberá ser confirmada mediante la autopsia de ley.
El cuerpo de Bianca fue trasladado a la morgue del Ministerio Público, en San Pedro Sula, donde se le practicará el examen forense correspondiente.
Cinco días antes de su muerte, Bianca Ninoska García realizó una publicación en sus redes sociales con un mensaje sobre su bebé.
"Te protegeré con mi vida de todo este mundo cruel", dice el mensaje, el cual estaba estaba acompañado por una fotografía en la que aparecía junto a su bebé.