  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Múltiple accidente en Tegucigalpa deja varios heridos tras vuelco de una pipa de agua

El fuerte impacto dejó varios carros con severos daños, mientras la pipa de agua terminó volcada en uno de los carriles del anillo periférico de Tegucigalpa, dificultando la circulación vehicular

Múltiple accidente en Tegucigalpa deja varios heridos tras vuelco de una pipa de agua
1 de 12

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el anillo periférico de Tegucigalpa, luego de que un camión tipo pipa de agua impactara contra varios vehículos y terminara volcado sobre la carretera, dejando varias personas heridas y cuantiosos daños materiales.

 Foto: José Romero / LA PRENSA
Múltiple accidente en Tegucigalpa deja varios heridos tras vuelco de una pipa de agua
2 de 12

El percance movilizó de inmediato a cuerpos de socorro, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y otros equipos de emergencia, que llegaron al lugar para atender a los afectados y controlar la situación.

 Foto: José Romero / LA PRENSA
Múltiple accidente en Tegucigalpa deja varios heridos tras vuelco de una pipa de agua
3 de 12

De forma preliminar, las autoridades informaron que no se reportan personas fallecidas. Sin embargo, varios de los involucrados sufrieron lesiones de diversa consideración y recibieron atención médica en el sitio, mientras otros fueron trasladados a centros asistenciales.

 Foto: José Romero / LA PRENSA
Múltiple accidente en Tegucigalpa deja varios heridos tras vuelco de una pipa de agua
4 de 12

Según los primeros testimonios recabados entre conductores y testigos, el conductor de la pipa de agua presuntamente perdió el control del vehículo tras una aparente falla en sus frenos, lo que habría provocado la colisión en cadena.

 Foto: José Romero / LA PRENSA
Múltiple accidente en Tegucigalpa deja varios heridos tras vuelco de una pipa de agua
5 de 12

No obstante, esa versión aún no ha sido confirmada oficialmente. Será la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte la encargada de establecer las causas del accidente mediante el informe técnico correspondiente.

 Foto: José Romero / LA PRENSA
Múltiple accidente en Tegucigalpa deja varios heridos tras vuelco de una pipa de agua
6 de 12

El fuerte impacto dejó varios carros con severos daños, mientras la pipa terminó volcada en uno de los carriles del anillo periférico, dificultando la circulación vehicular durante varios minutos.

 Foto: José Romero / LA PRENSA
Múltiple accidente en Tegucigalpa deja varios heridos tras vuelco de una pipa de agua
7 de 12

Personal de emergencia brindó asistencia inmediata a los heridos, evaluando su estado de salud y coordinando su traslado cuando fue necesario.
Múltiple accidente en Tegucigalpa deja varios heridos tras vuelco de una pipa de agua
8 de 12

La escena también estuvo marcada por momentos de angustia. Familiares de algunas de las personas lesionadas llegaron al lugar tras conocer la noticia del accidente y, al confirmar que sus seres queridos presentaban únicamente heridas menores, los abrazaron con evidente alivio.

 Foto: José Romero / LA PRENSA
Múltiple accidente en Tegucigalpa deja varios heridos tras vuelco de una pipa de agua
9 de 12

El múltiple choque generó un intenso congestionamiento vehicular en ambos sentidos de la vía, obligando a cientos de conductores a permanecer detenidos mientras avanzaban las labores de rescate y remoción de los vehículos involucrados.

 Foto: José Romero / LA PRENSA
Múltiple accidente en Tegucigalpa deja varios heridos tras vuelco de una pipa de agua
10 de 12

Equipos de las autoridades trabajaron para despejar la carretera y restablecer el paso de forma gradual, mientras continuaban recopilando información sobre la dinámica del accidente.

 Foto: José Romero / LA PRENSA
Múltiple accidente en Tegucigalpa deja varios heridos tras vuelco de una pipa de agua
11 de 12

Hasta el momento no se ha precisado el número oficial de personas heridas. Las autoridades indicaron que esa información será confirmada una vez concluyan las diligencias en la escena.

 Foto: José Romero / LA PRENSA
Múltiple accidente en Tegucigalpa deja varios heridos tras vuelco de una pipa de agua
12 de 12

Se espera que en las próximas horas la Policía de Tránsito emita un informe oficial con los resultados de las investigaciones, en el que se determinen las causas del accidente y las posibles responsabilidades derivadas del hecho.

 Foto: José Romero / LA PRENSA
Cargar más fotos