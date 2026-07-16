Congreso Nacional no adquirió ChatGPT para definir las posturas políticas de los diputados

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que asegura que el Congreso Nacional adquirió la versión “premium” de ChatGPT para definir las posturas políticas que deben defender los diputados durante las sesiones legislativas. Sin embargo, es falso. No existe evidencia de que el Congreso Nacional haya contratado ChatGPT con ese propósito. Una revisión de las publicaciones oficiales, comunicados y registros públicos del Poder Legislativo no encontró anuncios o documentos que respalden esa supuesta adquisición ni el uso de la herramienta para definir posiciones políticas de los diputados. “Congreso Nacional enciende ChatGPT para descubrir cuáles deberían ser sus posiciones políticas esta semana”, dice textualmente una imagen que ha sido compartida en Facebook desde 13 de julio.

Según informó EL HERALDO, el Congreso Nacional se encuentra en su primer receso legislativo de 2026, por lo que las sesiones ordinarias permanecen suspendidas de forma temporal. De acuerdo con el calendario legislativo, los diputados retomarán sus actividades el próximo 21 de julio, cuando está previsto que continúe la discusión de varios asuntos pendientes. Entre los temas prioritarios figura la reforma energética, una iniciativa que propone cambios en el sector eléctrico y que podría convertirse en uno de los principales debates del actual período legislativo.

No hay evidencia