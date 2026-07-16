El dólar vuelve a subir en Honduras: así quedó el tipo de cambio este jueves 16 de julio

Cortés, Honduras.

La actualización forma parte de la publicación diaria que realiza el BCH para establecer el tipo de cambio oficial utilizado por el sistema financiero nacional.

Para esta jornada, el precio de compra se cotiza en 26.7649 lempiras para la compra y 26.8987 lempiras para la venta , reflejando un leve ajuste al alza respecto a la cotización del día anterior.

El precio del dólar estadounidense registró este jueves 16 de julio un nuevo incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

El precio oficial del dólar sirve de referencia para diversas operaciones económicas, entre ellas las transacciones bancarias, el comercio internacional, el pago de obligaciones en moneda extranjera y otras actividades financieras.

Con la nueva cotización, quienes compren dólares deberán pagar 26.8987 lempiras por cada unidad, mientras que quienes vendan la divisa recibirán 26.7649 lempiras por dólar.

El Banco Central de Honduras actualiza diariamente el valor de la moneda estadounidense conforme al mecanismo cambiario vigente, el cual determina la referencia oficial para las operaciones autorizadas en el país.

La evolución del tipo de cambio es seguida de cerca por empresas, importadores, exportadores, inversionistas y ciudadanos que realizan transacciones en dólares o mantienen compromisos financieros vinculados a esa moneda.

Las autoridades monetarias continúan publicando de forma diaria la cotización oficial del dólar, con el objetivo de mantener informados a los distintos sectores que participan en el mercado cambiario hondureño.

Etiqueta de transparencia: Contenido generado con inteligencia artificial y aprobado por un periodista, a partir de los datos disponibles en el portal del Banco Central de Honduras (BCH).