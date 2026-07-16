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Intentan asaltar casa de Yamal y su padre revela lo que pasó: "No he robado"

El futbolista sufrió un intento de robo en su casa y esto informan las autoridades. Su padre salió a responder y explicó lo que pasó.

Intentan asaltar casa de Yamal y su padre revela lo que pasó: No he robado
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Lamine Yamal sufre intento de robo en su casa y esto informa su padre y las autoridades tras lo ocurrido.
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Y es que mientras el jugador del Barcelona se encuentra concentrado con la Selección de España, ha sufrido un intento de robo en su casa.
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La casa del futbolista del Barça Lamine Yamal en Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha sufrido esta pasada madrugada un intento de robo, que se ha visto frustrado por el personal de seguridad privada del jugador.
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A raíz de este intento de robo con fuerza, la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra ha abierto una investigación, ha avanzado La Vanguardia y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación.
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Según el citado medio, un vigilante vio en las cámaras de seguridad a dos personas con pasamontañas encaramadas en uno de los muros de la vivienda del futbolista.

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Al ser sorprendidos, los ladrones huyeron rápidamente del lugar. Desde España informan que el jugador se enteró a través de los medios de comunicación.
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Tras estos hechos, que se produjeron hacia las cuatro de la madrugada, el personal de seguridad privada de Lamine Yamal avisó a los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo del caso por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.
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El intento de robo se ha producido pocas horas después del partido de la semifinal del Mundial entre la selección de España y la de Francia, que disputó Lamine Yamal.
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Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado que esta madrugada se han producido también otros intentos de robo con fuerza en viviendas situadas en la misma zona en la que vive el jugador del Barça.
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Lo que todavía no se puede determinar si los ladrones sabían que se trataba de la casa de Yamal o si los autores de estos robos son los mismos.
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El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, rompió el silencio y se refirió a lo sucedido: "No son dos encapuchados, son dos sinvergüenzas. Ahora hay cantantes que salen con capucha y ellos cantan", dijo al programa 'Ahora Sonsoles' de Antena 3.
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"Yo no he robado. Yo he cogido chatarra, pero ir a robar a la gente en sus casas no lo he hecho", confesó.
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Además, Mounir aseguró que desconocía por completo lo que pasó: "Ya he llamado a los abogados y han hecho su trabajo"
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Por su parte, su tío profundizó en el tema: "No sabíamos nada, pero la casa no está vacía. Hay dos personas de seguridad y el padre va cada dos días a vigilar. Lo intentaron, pero no pudieron entrar; es muy difícil".
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"Lo bueno es que hay seguridad en el domicilio y no pasó nada; es muy complicado entrar en una casa como esta", revelaron.
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Lamine Yamal se está preparando para enfrentar a la Argentina de Lionel Messi en la final del Mundial 2026.
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