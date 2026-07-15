Buscan a dos personas desaparecidas tras crecida de ríos en La Mosquitia

Gracias a Dios, Honduras

Organismos de socorro intensifican las labores de búsqueda de dos personas desaparecidas entre La La Mosquitia y el departamento de Olancho, luego de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias generadas por una vaguada que afecta el territorio nacional. De acuerdo con testimonios de familiares y personal de socorro, los dos campesinos intentaron cruzar los ríos Wampú y Los Mangos, que desembocan en el río Patuca, cuyo caudal ha experimentado una peligrosa crecida en los últimos días.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) elevó este miércoles a alerta amarilla por 24 horas al departamento de Gracias a Dios y mantuvo la alerta verde para los municipios de Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, en Olancho. El primer reporte de desaparición se registró a las 10:00 am del martes. La víctima fue identificada como Juan Benigno Rodríguez, residente en las riberas del río Los Mangos, un afluente cercano a la desembocadura del río Wampú, en la comunidad de Los Ángeles. El incidente ocurrió en la zona fronteriza entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios. "Los familiares nos han llamado para solicitar ayuda, ya que desde ayer intentó cruzar el río en su caballo y fue arrastrado por la corriente; temen que prácticamente esté ahogado", manifestó Exzequiel Cruz, subcomisionado de Copeco en la región de La Mosquitia. En el mismo sector se reportó la desaparición de otro joven que también intentó cruzar el río bajo circunstancias similares. La identidad de esta segunda víctima aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Wampusirpe bajo el agua

El impacto de la vaguada ha golpeado con fuerza al departamento de Gracias a Dios, donde el municipio de Wampusirpe es el más afectado por las inundaciones. El recuento preliminar de daños materiales e impacto humano refleja una situación de emergencia.