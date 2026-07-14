Copeco prepara ayuda humanitaria para familias afectadas por inundaciones en Gracias a Dios

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó este martes que mantiene acciones permanentes para atender a las familias afectadas por las intensas lluvias que han provocado inundaciones en el departamento de Gracias a Dios, especialmente en el municipio de Wampusirpi. A través de un comunicado oficial, la institución señaló que desde el inicio de la emergencia sus equipos técnicos trabajan en el levantamiento de Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el propósito de identificar el impacto de las lluvias y priorizar la asistencia a las comunidades afectadas. Copeco indicó que, de forma paralela, prepara ayuda humanitaria de preposicionamiento para ser enviada a la Mosquitia hondureña, mientras coordina con otras instituciones el traslado de la asistencia hacia una zona donde las condiciones geográficas y climáticas dificultan las operaciones logísticas.

La institución aseguró que continuará trabajando de manera articulada con entidades del Estado, gobiernos locales, organismos de cooperación y otros actores involucrados para hacer llegar la ayuda "en el menor tiempo posible y con la transparencia y responsabilidad que demanda esta emergencia".

🔵🟠COPECO coordina acciones para asistir a Gracias a Dios🔵🟠 @titoasfura pic.twitter.com/8zyHGk8t8y — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) July 14, 2026

Asimismo, reiteró su mensaje a las familias damnificadas al señalar que "no están solas" y afirmó que el Gobierno, a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, mantiene sus esfuerzos enfocados en proteger la vida y atender las principales necesidades de la población. Las lluvias de los últimos días han provocado el desbordamiento de ríos y severas inundaciones en varias comunidades de Wampusirpi, considerado hasta ahora el municipio más afectado por la emergencia en el departamento de Gracias a Dios. Marcelo Herrera, exalcalde de Wampusirpi, explicó a Diario LA PRENSA que el aumento repentino del caudal del río Patuca sorprendió a los habitantes de la zona y provocó inundaciones en varias aldeas. "Estamos preocupados porque las lluvias han dejado fuertes daños y lo hemos comprobado. Hay dos ganaderos que reportaron pérdidas de vacas. Uno reportó cuarenta pero recuperó varias, y otro reportó tres. Por todo se tienen 21 cabezas de ganado ahogadas", manifestó Herrera. El exalcalde también informó que alrededor de 200 familias dedicadas a la agricultura resultaron afectadas, luego de perder sus cultivos de yuca, maíz, arroz, cacao y plátano debido a las inundaciones. De acuerdo con las estimaciones preliminares, unas 300 manzanas de cultivos quedaron destruidas por la crecida de las aguas. Además, la corriente arrastró cuatro pipantes (cayucos) equipados con motores, utilizados por los pobladores para su transporte y actividades productivas.