Estas son las regiones en alerta verde por lluvias en Honduras

Tegucigalpa

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias de Honduras (Copeco) declaró ayer lunes alerta verde (preventiva) durante 72 horas en dos departamentos de la región este, limítrofes con Nicaragua, a causa de una onda tropical que está causando intensas lluvias y el desbordamiento de ríos caudalosos.

La alerta rige desde hoy para todo el departamento de Gracias a Dios, en el Caribe, y cinco municipios del departamento de Olancho, indicó la Copeco en un comunicado.

La onda tropical, que afectará a casi todo el país, ingresó hoy por la región caribeña, pero desde el sábado las lluvias han causado inundaciones en comunidades como Wampusirpi, Ahuas y Brus Laguna por la crecida del río Patuca, que desemboca en el Caribe.

La Copeco señaló que en Olancho los municipios declarados en 'alerta verde' son Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, y que las autoridades municipales de Gracias a Dios han decretado "una emergencia después de que el fin de semana varias comunidades resultaron afectadas por las lluvias".