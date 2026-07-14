Partido Copa Mundial FIFA 2026 hoy 14 de julio: inician semifinales, hora y dónde ver

Estados Unidos.

La selección francesa, que ganó los Mundiales de 1998, disputados en Francia, y 2018, en Rusia, juega este martes su octava semifinal. En cuatro de las siete anteriores se clasificaron para la final.

Un duelo entre dos favoritos antes, durante y ahora a ganar el torneo, repletos de individualidades y enfrentados sin margen de error en Dallas. Mbappé y Yamal vuelven a verse las caras, tras dos semifinales ganadas por "La Roja" en los últimos dos años.

¡Partidazo! El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá avanza rápido y este martes 14 de julio inician las acciones de las semifinales con el poderoso duelo entre Francia y España .

Por su parte, España fue campeona en Sudáfrica 2010 tras derrotar a Alemania en su primera semifinal en un Mundial. Antes, su mejor clasificación había sido un cuarto puesto en Brasil 1950, pero alcanzó esa posición tras una liguilla.

“Siento orgullo del tiempo transcurrido, porque ya ha pasado mucho, pero orgullo. Por los pasos que hemos dado. Soy un privilegiado por haber desarrollado mi carrera. Siempre hablábamos de cerrar el círculo. Queremos que sea otro paso más. Queremos seguir compitiendo. Sería una buena guinda ganar el Mundial. Lo tenemos en la cabeza, aunque es difícil. Me repito: ¿Y si sí?”, señaló Luis de la Fuente en la previa.

La semifinal de Dallas será la segunda vez que España y Francia se crucen en un Mundial. El único precedente, en los octavos de final de Alemania 2006, terminó con la victoria de Francia por 3-1.

Deschamps expresó: “Confirmo que España es la favorita. Al margen del primer partido contra Cabo Verde, el resto ha confirmado lo que dije. No es por poner presión a Luis de la Fuente y su equipo. Sabe que la gente espera mucho de ellos en España. Es un equipo que sabe atacar y defender muy bien, ha encajado un gol en seis partidos".

Aunque el precedente mundialista favorece a Francia, España ha ganado tres de los cuatro últimos partidos contra los franceses, entre ellos los dos más recientes, ya con Luis de la Fuente en el banquillo: 2-1 en la Eurocopa de 2024; y 5-4 en la Liga de Naciones de 2023.

Hay que remontarse a la final de la Liga de Naciones de 2021 para encontrar la última victoria francesa, por 2-1, con un gol polémico de Kylian Mbappé en el que España reclamó fuera de juego.