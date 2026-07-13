  1. Inicio
  2. · Deportes

Deschamps sorprende con lo que dijo de España y esto informa sobre Mbappé

El entrenador opinó sobre el nivel de España, la favorita y fue consultado sobre el estado de Mbappé previo a semifinales.

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 17:28 -
  • Agencia EFE
Deschamps sorprende con lo que dijo de España y esto informa sobre Mbappé

Didier Deschamps en conferencia de prensa previo al duelo ante España en semifinales del Mundial 2026.

 Foto EFE
Estados Unidos.

Didier Deschamps, técnico de la selección de Francia, afirmó que, para él, España, su rival de este martes en la primera semifinal del Mundial 2026, "es favorita", tal y como aseguró al principio de la competición.

"Confirmo que España es la favorita. Al margen del primer partido contra Cabo Verde, el resto ha confirmado lo que dije. No es por poner presión a Luis de la Fuente y su equipo -ironizó-. Sabe que la gente espera mucho de ellos en España. Es un equipo que sabe atacar y defender muy bien, ha encajado un gol en seis partidos", indicó en la conferencia de prensa previa al encuentro en el AT&T de Arlington.

"Puede ser un partido espectacular, por la calidad de los dos, por el nivel ofensivo que tienen", añadió el técnico, que aseguró el seleccionador francés, que afirmó, respecto a las dos semifinales perdidas con anterioridad (Eurocopa y Liga de las Naciones), que "no hay lecciones que aprender, sino una verdad sobre el césped".

Barcelona sacude el mercado, oferta a Julián Álvarez y Xabi confirma baja

"Son competiciones distintas. No es el mismo nivel de competición. Somos consecuentes con la calidad que tienen, por eso solo les han marcado un gol, porque es difícil quitarles la pelota. Vamos a ver quién tiene el balón. No es ningún tipo de revancha", añadió.

Deschamps no aclaró si mañana podrá contar con el madridista Aurelién Tchouameni, ausente por lesión los dos últimos entrenamientos, y descartó que tenga ningún problema Kylian Mbappé.

"Aurelien no jugó los dos últimos partidos, porque el riesgo era elevado. Está mejor, pero no está recuperado al ciento por ciento. Es una semifinal y jugó hace 15 días su último partido. Lo importante es que está con nosotros. Ahora está disponible", indicó.

Sobre Lamine Yamal, afirmó que conocen su calidad, pero que lo anterior no cuenta. "Nosotros también tenemos jugadores de calidad. Esperamos clasificarnos. La experiencia anterior cuenta, pero estamos en otro nivel y en otra competición", agregó.

Sobre Mbappé

El técnico francés Didier Deschamps, aseguró que Kylian Mbappé está bien y que tiene derecho "a no estar en el entrenamiento diez minutos".

"¿Tú has visto que no se entrenase?Tiene derecho a no estar diez minutos, como cualquier jugador", indicó en la conferencia de prensa, al ser preguntado si la estrella francesa estaba al cien por cien para enfrentarse este martes a España, en la semifinal del Mundial 2026.

Mbappé sí estuvo con el grupo en los 15 minutos abiertos a la prensa, al igual que Aurelien Tchouameni, ausente los dos últimos encuentros, y del que Deschamps dijo que "no está al cien por cien", pero se encuentra "disponible".

Real Madrid inicia: físico de jugador acapara miradas y un histórico vuelve

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias