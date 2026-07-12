Konaté responde a Lamine Yamal y le deja un 'recadito' previo a las semifinales del Mundial

Dallas, Estados Unidos.

Lamine Yamal le puso picante al enfrentamiento de semifinales del Mundial 2026, asegurando que Francia debe de temerle a España y ahora ha recibido una contundente respuesta desde la selección francesa a días del partido. “Si alguien tiene que temer a alguien, son ellos a nosotros, somos los que los hemos eliminado antes. Somos dos equipazos, de top mundial, para mí los dos mejores, veremos lo que pasa pero no tenemos ningún miedo”, declaró el joven delantero de España tras eliminar a Bélgica. El partido de semifinal entre Francia y España se disputará el martes 14 de junio en Dallas, empezando a la 1.00 PM, hora de Honduras. Será el segundo encuentro entre ambas selecciones en Copas del Mundo, chocaron en octavos de final de Alemania 2006, siendo triunfo galo por 3-1 en ese momento.

La respuesta de Konaté a Lamine Yamal

Ibrahima Konaté, defensa de Francia, le restó importancia a esas declaraciones que dio Yamal, dejando un mensaje contundente. El jugador dijo este domingo que no se centran solo en Lamine, porque España no es sólo el extremo del Barcelona, sino en todo el equipo, y abogó por "mantenerse humildes" antes de la semifinal del próximo martes en Dallas. El futbolista señaló que “no” ha escuchado lo que dijo Lamine Yamal tras el triunfo por 2-1 ante Bélgica -manifestó que si alguien tiene que tener miedo a España es Francia porque la ha eliminado en los dos últimos duelos-, pero remarcó: “Hay que mantenerse en esa humildad que tenemos desde el principio y no caer en esa trampa, sobre todo en este momento de la competición”. “Cada uno puede decir lo que quiera. Nosotros vamos a intentar prepararnos lo mejor posible y, al final del partido, espero que el resultado sea favorable para nosotros”, añadió. Destacó, asimismo, que Francia no se centra en un jugador en particular, en referencia a Lamine Yamal, sino en todo el equipo: “Es una selección excepcional, con muchas individualidades. El objetivo no es centrarse solo en un jugador en particular, porque es todo el equipo el que puede hacer daño. No es solo Lamine, es todo el equipo”. “¿Tenemos miedo de España? No, no, no. Honestamente, no prestamos atención a lo que se dice. No deberíamos temer a nadie”, concluyó el zaguero sobre esas palabras de Yamal.

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