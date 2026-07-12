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Padre de Haaland se desahoga tras eliminación: "Siento que nos robaron"

La eliminación de Noruega en el Mundial 2026 dejó una profunda frustración dentro del equipo, y uno de los primeros en reaccionar fue Alf-Inge Haaland.

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 10:28 -
  • Agencia EFE
Padre de Haaland se desahoga tras eliminación: Siento que nos robaron

Haaland salió decepcionado tras el adiós de la selección de Noruega ya que fue derrotado por Inglaterra.

 Foto EFE.
Miami, Estados Unidos.

Alfie Haaland, padre del delantero noruego Erling Haaland, expresó su indignación este domingo en su perfil de la red social 'X' por la actuación del árbitro francés Clément Turpin en el partido de cuartos de final del Mundial entre Noruega e Inglaterra y aseguró que tuvo la sensación de que les habían "robado".

La selección noruega quedó eliminada este sábado del Mundial pese a adelantarse en el marcador en el minuto 36.

Jude Bellingham firmó un doblete para Inglaterra. Marcó su primer gol poco antes del descanso y el 1-2 definitivo en la prórroga (m.93) de un duelo no exento de polémica arbitral.

El escándalo en gol de Bellingham, quejas de Noruega, el villano y festejo de Inglaterra

Las cámaras de 'Fox' captaron un supuesto rebote del balón en el cable de la 'sky cam' en el origen de la jugada que desembocó en el 1-1 de Inglaterra.

La FIFA emitió un comunicado para aclarar lo ocurrido: "Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el balón no mostró ningún pico en el 'latido del balón' cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón". Además, adjuntó un video al mensaje para demostrarlo.

Esa acción y otras desataron los comentarios y la polémica en las redes sociales, a los que se unió el padre de Haaland, Alfie Haaland, en contra del árbitro francés.

"Salvados por el árbitro. Espero que ganen el Mundial, pero siento que hoy nos robaron", afirmó Alfie.

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Agencia EFE
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