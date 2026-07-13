Historias insólitas en semifinales: un DT fue camarero y otro "rugbier"

Miami, Estados Unidos

Las semifinales del mundial pondrán frente a frente a cuatro entrenadores con estilos y personalidades muy diferentes.

Más allá de los títulos y la presión del banquillo, Lionel Scaloni, Thomas Tuchel, Didier Deschamps y Luis de la Fuente tienen historias personales que muestran una faceta distinta de los hombres que lideran a sus selecciones.

Scaloni, el técnico tranquilo que prefiere un largo viaje en carretera antes que un vuelo, se enfrenta a Tuchel, un estratega que tuvo que reinventarse tras una lesión que acabó con su carrera como jugador y lo llevó incluso a trabajar como camarero.