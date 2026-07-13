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Historias insólitas en semifinales: un DT fue camarero y otro "rugbier"

Scaloni, Tuchel, Deschamps y De la Fuente van por el pase a la gran final y acá te mostramos las vidas desconocidas de los cuatro técnicos que quedan en el mundial

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 12:25 -
  • Victor Bustilo
Historias insólitas en semifinales: un DT fue camarero y otro rugbier

Más allá del banquillo, sus historias personales revelan una faceta poco conocida de los técnicos que lideran a sus selecciones.

 Foto: Cortesía
Miami, Estados Unidos

Las semifinales del mundial pondrán frente a frente a cuatro entrenadores con estilos y personalidades muy diferentes.

Más allá de los títulos y la presión del banquillo, Lionel Scaloni, Thomas Tuchel, Didier Deschamps y Luis de la Fuente tienen historias personales que muestran una faceta distinta de los hombres que lideran a sus selecciones.

Scaloni, el técnico tranquilo que prefiere un largo viaje en carretera antes que un vuelo, se enfrenta a Tuchel, un estratega que tuvo que reinventarse tras una lesión que acabó con su carrera como jugador y lo llevó incluso a trabajar como camarero.

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En la otra llave de las semis, Deschamps, marcado por su pasado en el rugby, desafía a De la Fuente, un formador de campeones con una inesperada pasión por el karaoke.

Cuatro líderes, cuatro caminos y un solo objetivo: llegar a la final del mundial 2026.

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Redacción web
Victor Bustilo

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