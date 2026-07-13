Lamine Yamal sentencia a Francia y hace confesión familiar: "Me veo campeón del mundo"

Estados Unidos.

"No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día especial", declaró el extremo español durante la conferencia de prensa previa al encuentro que se disputará este martes en el estadio AT&T de Arlington.

Lamine Yamal dejó claro que no está obsesionado con marcar en la semifinal del Mundial 2026 frente a Francia, aunque reconoció que sería un momento muy especial poder celebrar un gol en un partido de esa magnitud.

El atacante del Barcelona, que este lunes celebró su cumpleaños número 19, aseguró que afronta el compromiso sin sentir la presión de ser una de las principales figuras de la selección española y una de las grandes estrellas del torneo.

"No hay presión. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor o peor de lo que sé. Siempre lo doy todo y, cuando haces eso, no sientes presión", afirmó con confianza.

Yamal también dejó un mensaje que refleja la ambición con la que afronta la recta final del campeonato. Al ser consultado sobre sus aspiraciones, respondió con firmeza que se ve levantando el trofeo al final del Mundial 2026.

"Sí, me veo como campeón del mundo", indicó el joven futbolista, convencido de que España tiene todo lo necesario para superar a Francia y dar un paso más hacia el título.

Yamal también fue consultado por su hermano menor, quien se ha convertido en una de las sensaciones del Mundial 2026 gracias a sus divertidas apariciones en las pantallas de los estadios. El delantero español confesó que disfruta viendo cómo el pequeño se roba el protagonismo con su espontaneidad y aseguró que todo ocurre de forma completamente natural.

"No se da cuenta. Hace lo mismo que hace en casa y, cuando la cámara lo enfoca, empieza a hacer tonterías", comentó entre risas el atacante del Barcelona.

Lejos de molestarle la popularidad que ha ganado su hermano durante el torneo, Yamal aseguró que le llena de alegría el cariño que ha recibido por parte de los aficionados.

"Me gusta que la gente le tenga cariño. Me entretiene verlo en la pantalla", concluyó el internacional español, quien dejó una de las imágenes más tiernas de la previa de la semifinal al hablar de la inesperada fama de su hermano.