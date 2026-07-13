Koundé habla sobre las provocaciones de Yamal y deja respuesta que sorprende

Estados Unidos.

Jules Koundé, defensa francés del Barcelona, aseguró este lunes que en su selección no han caído mal las afirmaciones de Lamine Yamal, que afirmó que si el equipo de Didier Deschamps no les ha podido ganar "no puede decir que son mejores".

España ha derrotado a Francia en sus dos últimos enfrentamientos, las semifinales de la Eurocopa (2-1) y la Liga de las Naciones (5-4), por lo que Lamine Yamal aseguró que el conjunto de Didier Deschamps no debe considerarse favorito y debería temer al de Luis de la Fuente.

Este martes, su compañero de equipo Jules Koundé dijo que, para él, no es una falta de respeto, sino la forma que tiene el extremo español de motivarse.