Tela prepara el Festival del Marisco y el Derby del Pez León para atraer a salvadoreños

Tela, Atlántida

La paradisíaca ciudad de Tela, Atlántida, al norte de Honduras, se encuentra lista para celebrar la quinta edición del esperado Festival del Marisco, un evento que promete inundar de sabor, ritmo y cultura las playas teleñas el próximo 8 de agosto. La gran fiesta cultural y gastronómica se desarrollará en el bulevar costero. Los asistentes podrán disfrutar de una variada agenda que incluye grupos musicales en vivo, la marimba de la Cámara de Comercio e Industrias de Tela (CCIT), ​​​​​exquisita gastronomía local, talleres de pintura, danzas folclóricas y competencias de chefs.

Con la mira en el turismo internacional

La promoción del evento ha cruzado fronteras con el objetivo de atraer a visitantes centroamericanos, aprovechando las vacaciones de las fiestas agostinas en el vecino país de El Salvador.

"Nos hemos promocionado en varias ciudades de El Salvador porque el Festival del Marisco es un evento donde se promueve la cultura, el arte y la gastronomía", apuntó Carlos Ávila, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Tela. Ávila extendió además una cálida invitación a los hermanos salvadoreños. "Invitamos a todos a asistir al festival aprovechando que es la Semana Agostina de El Salvador; queremos que agenden ya su visita a Tela".

Una alianza ecológica: El Derby del Pez León

El Festival del Marisco se consolida así como uno de los eventos veraniegos más importantes de la costa norte hondureña, fusionando el turismo, la reactivación económica y la conservación de los recursos marinos. Este año, el festival volverá a combinarse con el Derby del Pez León, una competencia de pesca submarina con un alto impacto ambiental. Al no ser una especie nativa del Caribe y carecer de un depredador natural, el pez León es una amenaza para el ecosistema marino al devorar los huevecillos y alterar la biodiversidad del arrecife.