San Pedro Sula vibrará con el Festival Internacional de Música Honduras 2026

San Pedro Sula, Honduras

La ciudad industrial volverá a convertirse en un punto de encuentro para la música y las artes con la celebración del Festival Internacional de Música Honduras 2026, un evento que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales del 13 al 18 de julio en las instalaciones de la Alianza Francesa de San Pedro Sula. La actividad es organizada por el Centro de Estudios Musicales Juan Rodríguez (CEMJR) y busca promover el intercambio artístico y la formación musical mediante una programación que combina conciertos, clases magistrales, talleres especializados, conferencias y exposiciones de arte.

Durante seis días, estudiantes, músicos, docentes y público en general podrán disfrutar de una agenda que pondrá en valor distintas expresiones musicales y visuales, consolidando al festival como uno de los encuentros culturales más importantes del país. Las actividades iniciarán con el tradicional Recital de Maestros, seguido por una Exposición de Arte y un Concierto de Jazz, acompañado de una degustación de vinos y quesos. Posteriormente se desarrollará una conferencia dedicada a la música, mientras que la esperada Noche de Tangos y Boleros ofrecerá otra velada donde la música y la gastronomía se fusionarán en un ambiente especial.





El cierre llegará con el Gran Concierto de Clausura, que reunirá a los participantes y artistas invitados para poner el broche de oro a una semana dedicada al talento, la creatividad y la formación artística. Entre las figuras confirmadas destacan el Jazz Guitar Trío, liderado por Santos Valladares; el cantante hondureño Abraham Sáenz; el violinista y director de orquesta Dr. Raúl Munguía; la flautista Denissa Rivas; el violinista costarricense Andrey Pérez; el clarinetista y artista Yamaha Andrés Ramírez; y el violinista hondureño Franklin Rodríguez. El reconocido luthier hondureño Carlos F. Vitanza también formará parte del encuentro con un taller especializado sobre luthería y mantenimiento de instrumentos de cuerda, dirigido a estudiantes, intérpretes y profesionales interesados en ampliar sus conocimientos técnicos. La propuesta artística se complementará con una exposición colectiva de los pintores Marco Rietti, Mayra Casiano, Antonio Vinciguerra, Leticia de Morales y Suyapa Monterroso, además de obras del escultor Roberto Ventura, fortaleciendo el vínculo entre la música y las artes visuales.