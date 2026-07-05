Comic Con Honduras 2026 hizo historia con un debut que conquistó al público

San Pedro Sula, Honduras

La primera edición de la Comic Con Honduras quedó marcada como uno de los eventos de cultura pop más importantes celebrados en el país, reuniendo durante dos intensas jornadas a miles de aficionados del cine, las series, el anime, los cómics, los videojuegos y el cosplay en Expocentro, en San Pedro Sula. Desde las primeras horas de apertura, largas filas de asistentes evidenciaron la expectativa que existía por una convención de esta magnitud. Familias completas, coleccionistas, cosplayers y seguidores de distintas franquicias recorrieron cada rincón del recinto para vivir una experiencia que, hasta ahora, solo era posible disfrutar en otros países.

Uno de los principales atractivos fue la presencia de invitados internacionales que convivieron con el público mediante paneles, sesiones de preguntas y respuestas, fotografías y firmas de autógrafos. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca a figuras reconocidas del cine, la televisión, el doblaje y el entretenimiento. Entre las estrellas invitadas destacaron Finn Jones, recordado por interpretar a Ser Loras Tyrell en "Game of Thrones" y a Danny Rand en "Iron Fist"; Natalia Tena, conocida por sus papeles en "Harry Potter", "Game of Thrones", "Star Wars" y "John Wick: Chapter 4"; además del actor de doblaje René García, la voz oficial de Vegeta en "Dragon Ball Z" para Latinoamérica. La programación también incluyó la participación del cantante César Franco, reconocido por interpretar populares temas de anime, así como del grupo Banana's Cosboys, quienes ofrecieron presentaciones que conectaron con los fanáticos de la cultura japonesa y del entretenimiento asiático. Uno de los espacios más concurridos fue el concurso de cosplay, donde participantes de distintas edades sorprendieron con elaborados trajes inspirados en personajes de películas, series, videojuegos, anime y cómics. La creatividad, el maquillaje y la fidelidad de cada caracterización fueron ampliamente aplaudidos por el público. Los videojuegos también tuvieron un papel protagónico. Durante todo el evento, decenas de asistentes disfrutaron de áreas de juego con diferentes consolas, competencias amistosas y torneos que reunieron tanto a jugadores casuales como a aficionados con experiencia en el mundo gamer.