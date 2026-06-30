Big Step Institute despide a su promoción 2026 con una emotiva gala

San Pedro Sula, Honduras

La celebración reunió a 22 seniors , quienes culminaron exitosamente sus estudios de secundaria y ahora se preparan para emprender nuevos desafíos en universidades de Honduras y del extranjero, llevando consigo las experiencias y aprendizajes adquiridos durante su paso por la institución.

La promoción 2026 de Big Step Institute vivió una noche llena de emoción, elegancia y alegría al celebrar su esperada fiesta de graduación junto a familiares y amistades, despidiendo oficialmente una de las etapas más importantes de su formación académica.

La gala tuvo lugar en el salón Jerusalén del Club Hondureño Árabe, recinto que fue transformado para la ocasión con una propuesta decorativa cuidadosamente diseñada por la event planner Denesse Gonzáles, quien creó un ambiente elegante y acogedor para recibir a los invitados.

Desde el inicio de la velada, los graduandos y sus familias aprovecharon cada rincón del salón para capturar fotografías y compartir momentos especiales que quedarán como parte de los recuerdos de esta importante celebración.

Uno de los instantes más emotivos llegó con la entrada oficial de los seniors, quienes desfilaron acompañados de sus padres hasta la pista principal, donde protagonizaron el tradicional vals, símbolo del esfuerzo, la dedicación y el respaldo familiar que los acompañó durante toda su trayectoria estudiantil.

Posteriormente, los jóvenes realizaron una segunda entrada en un ambiente mucho más dinámico, dando paso a una celebración marcada por la música, las sonrisas y la emoción de haber alcanzado una meta que durante años representó uno de sus principales objetivos.

La noche continuó con el brindis, durante el cual se expresaron palabras de agradecimiento y buenos deseos para los graduados, reconociendo el acompañamiento de Dios, los docentes, las autoridades educativas y, especialmente, de los padres de familia por su constante apoyo.

Más adelante, los asistentes disfrutaron de una elegante cena de gala, espacio que permitió compartir anécdotas, recordar vivencias escolares y celebrar juntos el cierre de una etapa que dejó amistades y experiencias inolvidables.

Con el protocolo concluido, la celebración dio paso a un ambiente más festivo, donde los recién graduados compartieron la pista de baile con familiares y amigos con la ambientación de Dj Luna, disfrutando de una noche llena de entusiasmo y compañerismo.

La alegría fue evidente durante toda la velada, reflejando la satisfacción de los jóvenes por concluir exitosamente su educación media y comenzar una nueva etapa cargada de retos y oportunidades.

