Nathaly Salmerón conquista Vietnam y se corona virreina en certamen multicultural

La hondureña Nathaly Salmerón obtuvo el título de Virreina Internacional (Top 2) en la primera edición de Miss MultiCultural Mundo 2026, celebrada en el Teatro Ho Guom de Hanói, Vietnam.
La representante de Honduras también recibió dos reconocimientos especiales durante el certamen: Mejor Traje Nacional y Reto de Talento, consolidando su participación como una de las más destacadas de la gala.
El título de ganadora absoluta fue para Soe Myintzu Lwin, representante de Myanmar, mientras que el tercer lugar correspondió a Nguyễn Trần Hà Linh, de Vietnam.
La cuarta finalista fue Kylah Grace Giganto, de Filipinas, y el quinto lugar recayó en Sarah Elizabeth Ortiz, de Estados Unidos, según el resultado oficial del concurso.
En la categoría de Mejor Traje Nacional , Salmerón fue distinguido por el diseño elaborado por Franklin López, inspirado en el pueblo indígena Tawahka , una de las comunidades originarias de Honduras.
El traje también rinde homenaje a la Reserva de la Biosfera del Río Plátano , declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y considerada una de las zonas de mayor biodiversidad de América Central.
El traje incorporó plumas, abalorios artesanales y elementos naturales tropicales, con los que buscó representan la identidad cultural y la riqueza ambiental del país centroamericano.
El reconocimiento en el Reto de Talento reforzó su desempeño dentro de la competencia, donde destacó entre los participantes de distintas regiones del mundo.
Con este resultado, Nathaly Salmerón se convirtió en la primera representante hondureña en alcanzar el puesto de virreina en este certamen internacional, en una edición inaugural que reunió a candidatas de diversos países.