Nathaly Salmerón conquista Vietnam y se corona virreina en certamen multicultural

La hondureña Nathaly Salmerón obtuvo el título de Virreina Internacional (Top 2) en la primera edición de Miss MultiCultural Mundo 2026, celebrada en el Teatro Ho Guom de Hanói, Vietnam.

La representante de Honduras también recibió dos reconocimientos especiales durante el certamen: Mejor Traje Nacional y Reto de Talento, consolidando su participación como una de las más destacadas de la gala.

El título de ganadora absoluta fue para Soe Myintzu Lwin, representante de Myanmar, mientras que el tercer lugar correspondió a Nguyễn Trần Hà Linh, de Vietnam.

La cuarta finalista fue Kylah Grace Giganto, de Filipinas, y el quinto lugar recayó en Sarah Elizabeth Ortiz, de Estados Unidos, según el resultado oficial del concurso.