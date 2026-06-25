Wally Méndez y su camino a Miss Universe Honduras 2026

En 2008, Waleska Lizeth Méndez Perdomo, conocida cariñosamente como Wally Méndez, participó en la segunda edición del concurso Amiga Top Model de diario LA PRENSA, donde obtuvo el segundo lugar.

En declaraciones realizadas en ese momento, Méndez destacó: “Participar en Amiga Top Model ha sido un gran logro y una satisfacción propia, saber que me hice un propósito y que lo cumplí. La timidez fue lo más difícil que tuve que superar, así como obtener confianza en mí misma”. Sobre su personalidad, añadió: “Mi mayor virtud es ser alegre, me gusta compartir y ayudar a las personas”.

Con el paso de los años, la modelo ha consolidado en su trayectoria el aprendizaje y la superación que ya anticipaban sus palabras. A partir de entonces, Waleska inició una carrera en el modelaje, destacándose en múltiples campañas, revistas y pasarelas.

Además, se ha consolidado como activista en el ámbito ecuestre, promoviendo diversas iniciativas de la mano de la Fundación Equinos Honduras, organización en la que ha liderado proyectos relevantes.

En el plano personal, es madre de un hijo, a quien ha descrito como su mayor orgullo. “Ser mamá es una de las mayores bendiciones que Dios ha puesto en mi vida”, comentó recientemente en sus redes sociales.

Ahora en este 2026, Wally Méndez asume un nuevo reto, participa en un concurso de belleza . Está compitiendo por la corona de Miss Universe Honduras 2026 , representando a Santa Bárbara . En su instagram oficial, la organización publicó el sentimiento de Méndez al ser presentado oficialmente:

“Hoy tengo el honor de representar a esta tierra que me vio crecer, una tierra llena de historia, cultura y, sobre todo, de mujeres valientes y trabajadoras”.

"Creo firmemente que el verdadero poder de una mujer está en su capacidad de levantarse una y otra vez, de transformar los obstáculos en oportunidades y de nunca renunciar a sus sueños. Cada mujer lleva dentro de una fuerza extraordinaria capaz de inspirar, construir y cambiar el mundo. Este camino no es solo mío; representa a cada madre luchadora, a cada joven soñadora ya cada mujer que día a día trabaja con dedicación y resiliencia para salir adelante”.

"Quiero ser una voz que inspire a más mujeres y niñas a creer en sí mismas, a perseguir sus metas sin miedo ya recordar que no hay sueño demasiado grande cuando se trabaja con pasión, disciplina y determinación. Hoy llevo el nombre de Santa Bárbara con orgullo en el corazón y la firme convicción de que juntas somos más fuertes. Porque cuando una mujer se empodera, inspira a otras a hacer lo mismo”.