Seniors 2026 de la Canaan Christian Academy celebran su cena de graduación

San Pedro Sula, Honduras

El evento reunió a los 16 seniors que completaron satisfactoriamente sus estudios de Bachillerato en Ciencias y Humanidades , quienes ahora se preparan para iniciar nuevos retos en su formación universitaria y profesional.

La promoción 2026 de la Canaan Christian Academy vivió una noche especial al celebrar su cena de gala de graduación, una velada marcada por la gratitud, la reflexión y la alegría de culminar una importante etapa académica junto a familiares y seres queridos.

La ceremonia se desarrolló en el Salón Jordan del Club Hondureño Árabe, donde los graduandos fueron recibidos en un ambiente elegante y familiar. Uno de los momentos más significativos de la noche fue su ingreso acompañado por sus padres, simbolizando el respaldo y acompañamiento que han recibido a lo largo de su trayectoria educativa.

La programación inició con una oración dirigida por Mrs. Edith Medina, seguida de un mensaje de reflexión a cargo de Joel Alfaro, quien compartió palabras de motivación e inspiración para los jóvenes que comienzan una nueva etapa en sus vidas.

Posteriormente, las alumnas Arianna Olivera, Glenys Rajo y Karla Bonilla realizaron la lectura de memorias, recordando experiencias, aprendizajes y momentos que marcaron a la generación durante sus años de formación académica.

La velada también incluyó un mensaje de despedida de Mrs. Edith Medina, así como la presentación de un video de recuerdos acompañado de una participación musical coordinada por Mrs. Ammi Rodríguez, momentos que despertaron emociones entre graduados y familiares.

Más adelante, Mrs. Rosy López compartió unas palabras de bendición para los nuevos bachilleres, deseándoles éxito en los caminos que emprenderán y recordándoles la importancia de mantener los valores y principios aprendidos durante su formación.

Como parte de la ceremonia se realizó la entrega de reconocimientos y premiaciones a estudiantes destacados, celebrando su esfuerzo, dedicación y compromiso académico a lo largo de los años.