La Escuela María Mazzarello celebra la Feria de la Ciencia 2026

San Pedro Sula, Honduras

La curiosidad, la creatividad y el aprendizaje práctico fueron los protagonistas de la Feria de la Ciencia 2026 de la Escuela María Mazzarello, una actividad que regresó después de varios años de ausencia tras la pandemia y que reunió a estudiantes de todos los niveles académicos en una verdadera fiesta del conocimiento. Durante tres días, niños y jóvenes presentaron proyectos científicos y tecnológicos diseñados para fortalecer la comprensión de conceptos aprendidos en las aulas, llevando la teoría a la práctica mediante experimentos, exposiciones y demostraciones interactivas.

La actividad fue coordinada por Andrea Núñez, docente de Ciencias Naturales de la institución, quien lideró la organización de un evento que buscó despertar el interés por la investigación, el análisis y la innovación entre los estudiantes. La feria inició el martes con la participación de los alumnos de kinder y preparatoria, mientras que las jornadas posteriores estuvieron dedicadas a los estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado, quienes compartieron sus propuestas ante docentes, autoridades educativas y familiares. Uno de los aspectos más destacados del evento fue que los proyectos no fueron asignados por los maestros, sino escogidos por los propios estudiantes, permitiéndoles explorar temas de su interés y desarrollar sus capacidades de investigación y trabajo en equipo. Cada grado académico fue dividido en varios grupos, de acuerdo con la cantidad de estudiantes, para garantizar una participación amplia y organizada. Esto permitió que decenas de proyectos fueran presentados a lo largo de la feria.

La directora de la Escuela María Mazzarello, Sor Consuelo Trigueros, expresó su satisfacción por el éxito de la actividad y destacó la importancia de este tipo de experiencias en la formación integral de los alumnos. Según la directora, las actividades extracurriculares permiten fortalecer habilidades blandas, cognitivas y técnicas que complementan la educación académica y preparan mejor a los estudiantes para enfrentar los retos del futuro. Por su parte, Sor Julia Sánchez, directora técnica de la institución, resaltó el entusiasmo y la capacidad demostrada por los participantes durante las exposiciones. "Este ha sido un evento muy bonito porque, aun siendo niños muy pequeños, mostraron su gran capacidad para poder expresarse y dar a conocer los conocimientos adquiridos en clases. Culminamos con la premiación reconociendo el esfuerzo de cada estudiante", manifestó.