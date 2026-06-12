Entre homenajes, música y emociones, UTH festeja sus 40 años de historia

San Pedro Sula, Honduras

La celebración comenzó con la experiencia inmersiva denominada "Túnel del Tiempo" , un recorrido especialmente diseñado para mostrar la evolución de la institución desde su fundación en 1986 . A través de fotografías, documentos históricos, reconocimientos, avances tecnológicos y momentos emblemáticos, los asistentes realizaron un viaje visual por las distintas etapas que han marcado el desarrollo de la universidad y su expansión en Honduras.

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) celebró su 40 aniversario con una gala conmemorativa que reunió a autoridades gubernamentales, representantes del sector empresarial, miembros de la comunidad académica, graduados, colaboradores y medios de comunicación, en una velada que combinó historia, arte, memoria institucional y reconocimiento a quienes han sido parte de su crecimiento durante cuatro décadas.

Posteriormente, los invitados participaron en un cóctel de bienvenida y espacio de networking, donde los maestros de ceremonia Ruth Arita y Ariel Flores dieron apertura oficial al evento. La ceremonia inició con una oración a cargo del padre Daniel Fernández, alumni de UTH, quien elevó una plegaria de agradecimiento al Creador por las bendiciones recibidas a lo largo de estos 40 años y por el impacto que la universidad ha tenido en la formación de miles de hondureños.

Durante el acto protocolario, el rector general de UTH, Máster Javier Mejía, destacó el crecimiento sostenido de la institución y su aporte a la educación superior del país. Más adelante, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, ofreció un saludo especial a los asistentes, mientras que el brindis de honor fue realizado por Roger Enrique Valladares, Ph.D., junto a sus hermanos, en representación de la familia fundadora.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el concierto sinfónico "Historia y Legado", presentado por la Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula. La propuesta artística fue concebida como una narrativa musical inspirada en los principales hitos de la universidad y permitió a los asistentes recorrer, a través de la música, distintas etapas de la historia institucional.

El repertorio incluyó interpretaciones de piezas reconocidas como "Por una cabeza", "Recuerdos de mi infancia", "Ritual", "Amapola", "Quizás, quizás, quizás", "Bésame mucho" y "Con te partirò". Cada obra aportó matices distintos a la velada, desde la nostalgia y la reflexión hasta la celebración y el optimismo, consolidando uno de los segmentos culturales más aplaudidos de la noche.

La presentación alcanzó uno de sus puntos más emotivos con la interpretación de "Desde abajo", una composición escrita por Emma Mejía de Valladares con música del maestro Jamil Toro. La obra narra la historia de superación, perseverancia y visión empresarial de don Roger D. Valladares, fundador de UTH, y fue recibida con una prolongada ovación por parte de los asistentes.

La gala continuó con un recorrido institucional presentado por la Máster Emma Mejía de Valladares, seguido de la proyección de un video especial dedicado a don Roger D. Valladares. El audiovisual repasó momentos clave de su vida personal y profesional, así como el proceso que convirtió una visión educativa en una de las instituciones de educación superior más importantes de Honduras.