Dos muertos y nueve heridos tras ataques de drones ucranianos en región fronteriza rusa

Moscú

Además, en la localidad de Jútor Romáshkova del distrito Valúiski otro hombre murió tras el impacto de un dron ucraniano contra el automóvil en el que viajaba.

"Información actualizada sobre las consecuencias del ataque de un dron contra una empresa en la aldea de Belianka del distrito de Shebékino. En el lugar del incidente fue hallado un hombre muerto (...) El número de heridos ascendió a nueve personas", señaló el departamento de prensa del Gobierno local en Telegram.

Al menos dos personas murieron hoy y otras nueve resultaron heridas tras ataques de drones ucranianos en la región fronteriza rusa de Bélgorod , horas después de que cerca de una veintena de civiles fuesen heridos a causa del impacto de un dron contra un autobús, según informaron las autoridades locales.

También se informó de ataques contra Bélgorod, la capital regional, la localidad de Dorogosh del distrito de Gráviron, la localidad de Poliana, del distrito de Shebékino, y la localidad de Nizhni Olshánets, del distrito de Bélgorod, donde resultaron dañados comercios y edificios residenciales, pero sin que se notificasen víctimas.

Esta mañana el gobernador regional, Alexandr Shuváyev, informó que al menos 19 civiles resultaron heridos tras el ataque de un dron enemigo contra un autobús en el distrito de Shebékino.Debido al ataque, señaló, recibieron daños un autobús, un camión y un automóvil.

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"Según diagnósticos médicos, seis víctimas se encuentran en estado grave. Tras recibir la atención médica primaria, los heridos serán trasladados a instituciones médicas de Bélgorod", la capital regional, sostuvo Shuváev.

El pasado 20 de julio, otro dron ucraniano atacó un autobús, causando la muerte de cinco personas e hiriendo a otras 27, cuatro de ellas graves.

Según las autoridades locales, este martes falleció una de las pasajeras heridas durante este ataque, elevando a seis el número de víctimas mortales.

Tres días después, un dron ucraniano atacó un camión, hiriendo de gravedad al conductor, quien también falleció hoy a consecuencia de las heridas.

La víspera, el Ministerio de Exteriores ruso denunció que en apenas diez días de julio el número de civiles fallecidos por ataques ucranianos contra territorio ruso ascendió a 86 personas.

"Entre el 15 y el 24 de julio, 495 personas fueron víctimas de los militares ucranianos. De ellas murieron 86, incluyendo a seis menores de edad", aseguró la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, citada por la agencia rusa RIA Nóvosti. Señaló que otras 409 personas, resultaron heridas, "incluyendo a 12 menores". EFE