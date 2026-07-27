Rusia y Ucrania intensifican guerra marítima y se dispara el precio del trigo, alerta ONU

Naciones Unidas

La ONU alertó este lunes que Ucrania y Rusia han intensificado la guerra marítima este mes de julio, lo que ha disparado el precio del trigo un 20 % desde comienzos de mes y amenaza el de otros alimentos y energía.

La directora de la división de Europa, Asia Central y las Américas del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, Kayoko Gotoh, aseguró ante el Consejo de Seguridad que los ataques rusos contra puertos y buques de carga amenazan de nuevo con tensionar el mercado.

En las últimas semanas, Rusia ha atacado los puertos del mar Negro de Odesa y Chornomorsk, entre otros. Solo en Odesa se han registrado este mes más de media docena de ataques contra buques civiles, que habrían causado la muerte o heridas a 44 tripulantes, según Gotoh.

La gran mayoría de los barcos afectados portaban productos alimenticios y enarbolaban banderas de terceros países, lo que, según la directora, amenaza la cadena de suministros de estos.

Además, Rusia ha atacado parte de la infraestructura de la industria alimentaria de Ucrania, acabando con maquinaria y campos de cultivos.

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Antes de la guerra, Ucrania representaba aproximadamente el 10% del mercado mundial de trigo, el 15% de maíz y el 13% de cebada, según datos de la Comisión Europea. Por su parte, Kiev ha ampliado sus ataques contra la logística marítima rusa y vinculada a Rusia, incluidos los petroleros.

"Más de 100 buques han sido alcanzados en el mar de Azov en julio, lo que ha llevado a la imposición de restricciones a la navegación en dicho mar", aseveró.

Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), citados por la directora regional, el precio del trigo ha aumentado un 20 % desde comienzos de mes y se sitúa en su nivel más alto desde marzo de 2024.

La ONU pidió que se detengan las hostilidades y todas aquellas acciones que pongan en peligro la navegación marítima civil. EFE