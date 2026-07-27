Irán confirma la pausa de ataques de EE UU pero dice que no significa un alto el fuego

Teherán

Irán confirmó este lunes la ausencia de nuevos ataques estadounidenses desde el viernes, después de 13 jornadas consecutivas de bombardeos, aunque afirmó que "no se puede llamar un alto el fuego" a la situación actual, y negó que esté entablando negociaciones con Estados Unidos para poner fin al conflicto.

"Lo que existe actualmente no se puede llamar un alto el fuego. El hecho de que en los últimos días la situación haya sido más tranquila es resultado de la gestión y la estrategia de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, que siempre permanecen vigilantes y atentas", afirmó en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei.

Bagaei advirtió al mismo tiempo que "cualquier acción que Estados Unidos emprenda será respondida con una respuesta recíproca y contundente" por parte de Teherán, "como hemos visto durante estas dos o tres últimas semanas".

Asimismo, Bagaei rechazó los informes que apuntaban a que Irán habría propuesto a Estados Unidos retomar las negociaciones, en respuesta a una pregunta al respecto.

"No tenemos actualmente ninguna negociación con Estados Unidos. Las conversaciones que mantenemos y que en ocasiones pueden ser interpretadas de diferentes maneras son las que tenemos con Omán, y están centradas en establecer las medidas necesarias en relación con el estrecho de Ormuz", sostuvo.

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El portavoz de la diplomacia iraní también rechazó los informes publicados por medios paquistaníes y árabes sobre un supuesto acuerdo para una tregua de diez días.