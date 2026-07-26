El Ejército de EEUU concluye su misión de apoyo en Venezuela tras los terremotos

Venezuela.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses concluyeron su misión de apoyo tras los terremotos en Venezuela, por lo que las tropas se retiraron del país suramericano, informó el jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom), Francis Donovan.

"Los últimos miembros del equipo del Southcom partieron de Venezuela, lo que marca el fin del apoyo del Departamento de Defensa a las labores en el terreno por el terremoto. Aunque nuestra presencia militar concluye, el pueblo estadounidense sigue estando al lado de Venezuela", expresó Donovan en un pronunciamiento en X.

Aunque ahora no dio detalles, el general reportó en una conferencia el 1 de julio pasado que el despliegue de EE.UU. a Venezuela consistía en un equipo de 2.000 rescatistas, además de buques y aviones militares que ayudaron con las labores de salvamento y distribución de asistencia humanitaria.