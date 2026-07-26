Expresidente Fernández carga contra Milei y dice que insultar a Lula "no tiene perdón"

Argentina.

El exjefe de Estado argentino Alberto Fernández cuestionó este domingo al presidente Javier Milei por los ataques que dirigió contra el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y afirmó que sus insultos "no tienen perdón".

"Insultar al presidente de un país hermano y principal socio comercial no tiene perdón", escribió Fernández en la red social X.

Las críticas de la oposición peronista llegaron después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, tras los insultos pronunciados por Milei durante la proclamación de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

También el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó de "vergüenza ajena" las declaraciones del mandatario argentino e informó además que se comunicó con el canciller brasileño, Mauro Vieira, "en nombre del Partido Justicialista bonaerense" para transmitirle que "Milei no representa el sentir del pueblo argentino".