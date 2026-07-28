Heridos y atrapados por el derrumbe en un centro comercial tras terremoto en Japón

Tokio

Varias personas resultaron heridas este martes en el terremoto de magnitud 7,1 registrado en la zona de la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, según medios locales, mientras que las autoridades retiraron la alerta por tsunami emitida tras el sismo.

Aunque todavía no hay información oficial sobre heridos o víctimas, la cadena de televisión pública NHK dijo que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales tras el sismo en Kumamoto. La Policía de la prefectura dijo que está tratando de contactar con nueve personas cuya ubicación se desconoce.

Además, un centro comercial de la zona sufrió una explosión durante la tarde, aunque de momento se desconoce si alguien resultó herido en el incidente, y las autoridades tratan de determinar si hay personas atrapadas.

En imágenes publicadas por NHK puede verse el centro comercial, ubicado en la localidad de Kashima, en la prefectura de Kumamoto, con parte de la pared desprendida y el tejado colapsado.