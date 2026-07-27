Demócratas critican a Trump por pedir al Supremo limitar el voto por correo en elecciones

Estados Unidos.

Opositores políticos y defensores de los derechos de los votantes cargaron este lunes contra el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras solicitar a la Corte Suprema su aval para imponer restricciones al voto por correo de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Este lunes la Administración pidió al máximo tribunal que autorice la implementación de una orden ejecutiva, pausada por una decisión judicial, que pretende imponer controles restrictivos a las personas que voten por correo en más 20 estados.

“Llamemos a las cosas por su nombre: se trata de un ataque al derecho constitucional de los estadounidenses a votar”, dijo en un mensaje de X la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, que forma parte de la demanda contra la orden ejecutiva.

La demócrata aseguró que el voto por correo funciona y que en su estado las elecciones son seguras y accesibles: “haré todo lo que esté a mi alcance para garantizar que sigan siéndolo”.