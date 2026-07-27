Trump ordena detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que ha ordenado detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto, pero advirtió de que reanudará los ataques si las conversaciones fracasan.

"Estamos en conversaciones muy profundas con Irán. Si no dan resultado, volveremos a las acciones militares contundentes", declaró el mandatario al diario digital Axios.

Al ser preguntado sobre cuánto tiempo está dispuesto a dedicar a la diplomacia, Trump respondió: "No mucho tiempo. O avanzan rápido o no avanzan".