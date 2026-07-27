Trump admite que tiene “pequeñas diferencias” con Benjamín Netanyahu sobre la guerra de Irán

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este lunes que mantiene “pequeñas diferencias” con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la guerra con Irán, aunque subrayó que ambos están “bastante cerca” en sus posiciones.

Trump hizo estas declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, de camino a Míchigan, un día antes de reunirse con el primer ministro israelí en Washington. “Tenemos pequeñas diferencias, pero estamos bastante cerca”, declaró.

Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una ofensiva militar conjunta contra Irán que no ha logrado el objetivo de derribar el régimen de la República Islámica y que ha provocado algunas discrepancias entre ambos aliados.

Trump busca desde hace meses un acuerdo con Teherán que permita poner fin a una guerra impopular entre el electorado estadounidense, mientras que Netanyahu teme que un pacto entre Washington y la República Islámica fortalezca a esta, su principal rival en la región.