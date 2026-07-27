Jesús Fuentes murió aplastado mientras trabajaba en una construcción en Minneapolis

Minneapolis, Estados Unidos

Un trabajador nicaragüense perdió la vida tras sufrir un accidente laboral mientras realizaba labores de construcción en una vivienda ubicada en Minneapolis, Estados Unidos.

La víctima fue identificada como Jesús Manuel Fuentes Rayo, de 33 años.

De acuerdo con información compartida por sus familiares a través de redes sociales, el accidente ocurrió cuando, por causas que aún son investigadas, la estructura de madera en la que se encontraba trabajando colapsó y cayó sobre él, dejándolo atrapado.