Jesús Fuentes murió aplastado mientras trabajaba en una construcción en Minneapolis

Un trabajador nicaragüense perdió la vida tras sufrir un accidente laboral mientras realizaba labores de construcción en una vivienda ubicada en Minneapolis, Estados Unidos.
La víctima fue identificada como Jesús Manuel Fuentes Rayo, de 33 años.
De acuerdo con información compartida por sus familiares a través de redes sociales, el accidente ocurrió cuando, por causas que aún son investigadas, la estructura de madera en la que se encontraba trabajando colapsó y cayó sobre él, dejándolo atrapado.
Compañeros de trabajo de Fuentes Rayo intentaron auxiliarlo y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia; sin embargo, al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.
Familiares y allegados iniciaron una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de cubrir los gastos del traslado del cuerpo hasta el municipio de La Trinidad, en el departamento de Estelí, Nicaragua.
A Jesús Manuel Fuentes Rayo lo recordaron como un padre responsable y trabajador, quien se esforzaba diariamente para sostener a su esposa y sus tres hijos.
Sus familiares expresaron su dolor por la pérdida y pidieron apoyo para poder cumplir con el último deseo de llevarlo de regreso a su tierra natal.