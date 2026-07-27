Exalcalde guatemalteco se declara culpable de conspirar para traficar cocaína a EE UU

Nueva York

Romeo Ramos Cruz, exalcalde del municipio guatemalteco de Santa Lucía Cotzumalguapa, se declaró este lunes culpable de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos, donde se encuentra detenido tras ser extraditado hace casi un año.

Ramos Cruz, de 58 años, se declaró culpable de conspiración para importar más de cinco kilos de cocaína a suelo estadounidense, por lo que se enfrenta a una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, según un comunicado del Departamento de Justicia.

La sentencia se conocerá el próximo 2 de diciembre en una vista en el tribunal federal de Washington.