México afirma que video del cártel de Sinaloa sobre matanza de diez personas "no es real"

Ciudad de México

Sheinbaum se refirió así a una grabación difundida en redes sociales después de que las autoridades hallaran hace dos semanas a diez personas asesinadas en diversos municipios de Zacatecas . En el vídeo se ve a individuos enmascarados y con armas de fuego que presuntamente pertenecerían a Los Mayos.

En su conferencia de prensa diaria, la mandataria explicó que el Gabinete de Seguridad federal lo está investigando, pero aseguró que le trasladaron que se trata de un vídeo que "no es real" porque "ni siquiera la voz coincide con lo que está diciendo la persona".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , afirmó este lunes que un vídeo de presuntos integrantes del grupo criminal Los Mayos, facción del cártel de Sinaloa , en el que se atribuyen el asesinato de diez personas en distintos municipios del estado de Zacatecas (centro-norte) "no es real".

Una de esas personas lee un mensaje en el que se atribuyen la autoría de la masacre y afirman que fue un encargo del gobierno estatal.También amenazan al gobernador de Zacatecas, David Monreal, para que "cumpla y respete los acuerdos que tiene su gabinete con nuestra organización".

Sobre esta grabación, la presidenta mexicana dijo que "habría que ver quién publicó el video" y puso en duda la veracidad del mismo, al igual que habían hecho anteriormente autoridades estatales.

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"Nosotros no solapamos a nadie. No cubrimos a nadie, porque eso es lo que se ha estado diciendo recientemente. Si la Fiscalía o el Gabinete de Seguridad tienen pruebas de alguna colusión de algún gobernante con el crimen organizado, se procede", sentenció.

Esta reciente matanza de empresarios o exfuncionarios públicos conmocionó a Zacatecas, después de que se hiciera público este vídeo y de que varios de los cuerpos fueran colgados de un puente vehicular.

Por el momento, se desconocen los motivos detrás de este múltiple crimen, aunque las autoridades apuntaron que una línea de investigación es que varios de los fallecidos podrían haber participado de forma obligada o voluntaria en una trama de extorsión del crimen organizado.

Debido a su posición geográfica, Zacatecas es un punto estratégico para los carteles mexicanos que controlan por zonas ese estado.