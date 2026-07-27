Javier López revela favoritos de Copa Centroamericana y bajas del Motagua

Tegucigalpa, Honduras.

Javier López dejó claro que Motagua asume la Copa Centroamericana de Concacaf con la obligación de pelear por el título, aunque reconoció el alto nivel de los rivales. El técnico español colocó entre los principales favoritos a clubes como Saprissa, Herediano, Alajuelense, Cartaginés, Municipal, Olimpia, Marathón, Real Estelí y FAS, pero también incluyó al conjunto azul entre los candidatos: "Si no te candidatean, te tienes que candidatar tú por lo que haces en el terreno de juego y por la ilusión y la ambición que debes tener en este torneo", afirmó. El entrenador también explicó que uno de sus grandes objetivos es conquistar el torneo con una identidad de juego definida, más allá del simple resultado. López aseguró que desde su llegada a Centroamérica ha buscado demostrar que su metodología sí puede aplicarse en la región y que la Copa Centroamericana representa el escenario ideal para conseguirlo: "No se trata solo de ganar los partidos, se trata de hacerlo de una forma diferente", expresó.

Incluso fue más allá al señalar que ganar el certamen no responde a un tema personal, sino a la intención de transformar el fútbol regional: "No por el ego de decir 'tengo una Copa Centroamericana', sino por el deseo de hacer trascender y modificar algunos comportamientos de los jugadores de esta área". Sobre la experiencia acumulada en ediciones anteriores, López aseguró que la principal lección ha sido competir siempre con mentalidad ganadora. El estratega considera que el peor error es jugar condicionado por el temor a una derrota, por lo que insistió en que Motagua debe asumir cada partido con personalidad desde el inicio: "No hay que tener miedo a perder; hay que tener la ambición y la ilusión de ganar, independientemente de cómo vaya el partido", señaló. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

DECLARACIONES DE JAVIER LÓPEZ

Inicia un nuevo reto, una nueva ilusión para ustedes, en lo personal siempre lo ha dicho, y para Motagua. ¿Cómo afronta esta Copa Centroamericana 2026? Con mucha ilusión. Creo que tanto para la institución como para los jugadores, cuerpo técnico y afición es un torneo muy importante. Es el torneo más importante de la región, donde confluyen los 20 equipos que vienen de hacer las cosas muy bien en los torneos anteriores. Para nosotros es una oportunidad de reivindicarnos, una oportunidad de recuperar sensaciones positivas, empezando por el día de hoy. Es un torneo corto, un torneo en el que hay que acertar en todos los partidos, y empezamos por este partido en Belice, que sabemos que es muy importante para iniciar con buen pie el campeonato. ¿Qué sabe de Verdes FC de Belice? ¿Qué sabe de este rival que va a enfrentar mañana? Conocemos primero a su entrenador, que es español también. La verdad es muy bonito ver que cada vez hay más técnicos españoles viniendo a esta área. Me refiero a Rafa Vergés. He tenido la oportunidad de saludarlo en alguna ocasión por Instagram; ahí nos seguimos. No lo conozco personalmente y seguro que ahora voy a tener la oportunidad de hacerlo. Mantiene la base del equipo que salió campeón en Belice y luego ha hecho cuatro o cinco incorporaciones muy interesantes. Hemos podido ver algunos de sus partidos de pretemporada. Conociendo a Vergés, me queda claro cuál va a ser su idea de juego: una idea española, tratando de tener el balón en todo momento, de presionar alto, de ser un equipo protagonista. Creo que conocemos mínimamente o tenemos la información necesaria para preparar el partido de la forma correcta y adecuada. Nosotros siempre somos un equipo que mira primero hacia sí mismo antes que a los demás. Evidentemente nos gusta conocer qué nos puede proponer el rival, pero la clave, como siempre, va a estar en lo que seamos capaces de hacer nosotros en el terreno de juego. Profe, por la historia de Motagua, en este torneo hay tres finales perdidas. ¿Este torneo representa una misión especial, una espina para el equipo? Hay que tener en cuenta que esas tres finales fueron con un formato diferente. El formato actual es novedoso en ese sentido. Queda claro que, en la región, Motagua ha sido, durante los últimos diez años, independientemente del formato del torneo, un equipo muy protagonista, especialmente en esos tres años consecutivos en los que disputó las finales. Ese es el protagonismo que queremos recuperar en el área, respetando siempre la jerarquía de todos los equipos a los que nos tenemos que enfrentar. Ahora se dice: "Belice, Verdes... fácil para Motagua". Pero el fútbol centroamericano ha demostrado que nada es fácil. Al revés. Antes uno decía México y pensaba que te iban a golear, y no es así. Lo vimos el año pasado, precisamente con Olimpia, que le compitió de tú a tú a un equipo mexicano. Y también ocurre cuando, a priori, parecemos superiores. La superioridad siempre hay que demostrarla en el campo, ese día y a esa hora. En nuestro caso lo tenemos que hacer el martes, en Belmopán, disputando un gran partido y consiguiendo el primer resultado que necesitamos para seguir con fe en esta fase. ¿Cómo llega el plantel, profesor, luego de haber pasado la página tras caer en la Supercopa? ¿Se mantiene únicamente la baja de Jefryn Macías o se suma alguna otra? No, de bajas seguimos con Jefryn Macías y la de larga duración de Ricky. Llegamos habiendo superado un poco el duelo porque, como les dije el otro día, había mucha ilusión por lograr el primer título del año. No fue así. No hicimos un buen partido, no mostramos las señas de identidad que nos llevaron a ser campeones. Espero que ese tropiezo sirva también para darnos cuenta de que podemos ganar, perder o empatar, que son los tres resultados que puede ofrecer un partido de fútbol. Pero es importante recuperar esa intensidad, ese orden, esa disciplina y ese juego colectivo que realmente es el que nos lleva a poder ser campeones. Usted lo ha dicho abiertamente: este torneo le genera una ilusión particular. ¿Lo asume así? ¿Tiene un deseo muy grande por ganar este torneo? Sí. Cuando llegué a esta área, vine porque, lo digo abiertamente, todos los entrenadores me decían que el modelo de entrenamiento era muy bonito, pero que no era aplicable aquí. Entonces uno vino, en primera persona, a demostrar que sí era posible. Y uno quiere demostrarlo en el torneo más importante que hay, que es la Copa Centroamericana. Ya lo he dicho muchas veces: no se trata solo de ganar los partidos, se trata de hacerlo de una forma diferente. Esa diferencia genera un reto, genera un estímulo, al menos en mi caso. Para mí, ganar este torneo no responde al ego de decir "tengo una Copa Centroamericana", sino al deseo de hacer trascender, cambiar y modificar algunos comportamientos de los jugadores de esta área. Para mí es un reto profesional. Así lo afronto. Tuvimos la oportunidad con Antigua GFC, tuvimos la oportunidad con Motagua y ojalá en este tercer intento tengamos más resultados positivos para seguir avanzando en las fases, superar las dificultades que implica disputar un torneo de estas características y poder llevar a Motagua a la gran final.