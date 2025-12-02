Motagua vs Platense, en vivo, Liga Nacional de Honduras: Horario y dónde verlo

Tegucigalpa, Honduras.

Previo a los duelos de este día, el fútbol hondureño y la sociedad en general se vistió de luto tras la muerte de Orinson Amaya , presidente del Marathón que falleció la mañana del lunes 1 de diciembre tras sufrir un paro cardíaco.

La jornada 21 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras se pone en marcha este martes 2 de diciembre con dos interesantes encuentros deportivos.

Como consecuencia, el duelo Marathón vs Lobos de la UPNFM que se iba a realizar hoy, pasó para el jueves a las 3 de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal de la ciudad de San Pedro Sula.

Uno de los juegos de este día, será que sostendrán Motagua y Platense en un partido que se disputará en el estadio Nacional Chelato Uclés de la capital Tegucigalpa.

Para las águilas es un juego de poca trascendencia debido a que son terceros en la tabla de posiciones con 32 puntos, ya no aspiran ni al primero o segundo lugar, además nadie los puede mover de la segunda posición y aseguraron su boleto a la triangular final.

Todo lo contrario llega Platense, el cuadro escualo se juega hoy la clasificación a la fiesta grande y con una victoria prácticamente lo estarán logrando.

El tiburón es quinto en la clasificación con 25 unidades, por lo que necesitan del triunfo. A eso se le añade que cuentan con Erick Puerto, el chico revelación de la temporada que ha marcado 15 goles, estando empatando en el liderato de goleo con el argentino Nicolás Messiniti, quien tiene la misma cantidad.